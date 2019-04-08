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وقفة تضامنية لملاك وطالبات متوسطة الخلود للبنات استنكارا لاغتيال احدى المدرسات على ايدي مجهولين

بحضور الاستاذ علي تفاك عجرش وكيل المدير العام للمديرية العامة للتربية في محافظة البصرة والسيد مرتضى البطاط نائب نقيب المعلمين في البصرة وعدد من التربويين ووسائل الاعلام نظمت مدرسات وطالبات متوسطة الخلود للبنات صباح اليوم الأحد الموافق 7/4/2019 وقفة تضامنية امام بوابة المدرسة استنكارا لحادثة مقتل السيدة فوزية حامد مدرسة اللغة العربية في المتوسطة .

مديرية العلاقات العامة والإعلام في الوزارة اوضحت ان الوقفة التضامنية تضمنت المطالبة بتوفير الحماية اللازمة للملاكات التربوية والإسراع في تشريع قانون حماية المعلمين وردع كل من تسول له نفسه المساس بحرمة مدارسنا .

ومن جانب اخر قام السيد علي تفاك بمعية ممثلين عن نقابة المعلمين وعدد من التربويين بزيارة المدرسة اذ تم تقديم تعازي المديرية والنقابة وتضامنهما مع الادارة والملاك والطالبات .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام

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