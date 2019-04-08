50 شخصيّة صدريّة أبدت استعدادها للتعاون مع مجلس مكافحة الفساد من أصل 200

بغداد / محمد صباح

ما إن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أتباعه لعرض أنفسهم أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد للتحقيق معهم حتى سارع أكثر من خمسين شخصية لتقديم أوراقها إلى الهيئات التابعة للمجلس.

وقدرت كتلة تحالف سائرون عدد الشخصيات التنفيذية التابعة لكتلة الأحرار المشمولة في هذه التحقيقات بقرابة الـ(200) شخصية يستثنى منهم الشخصيات التي أبعدتها لجنة مكافحة الفساد التابعة للتيار الصدري والتي تشكلت قبل ثلاث سنوات.

وتأتي خطوة الصدر دعماً لمساعي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لفتح أكثر من 14 ألف ملف فساد بعد تشكيله المجلس الأعلى للفساد إذ ستبدأ التحقيقات مع هذه الشخصيات خلال الفترة المقبلة.

ويقول النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي في تصريح لـ(المدى) إن “مجلس مكافحة الفساد سيبدأ التحقيق مع الوزراء والدرجات الخاصة التابعين لكتلة الأحرار خلال الفترات المقبلة مع عرض نتائج التحقيقات على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”، لافتا إلى ان “المشمولين هم كل التنفيذيين من وزراء وسفراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين ومحافظين ونواب المحافظين والقائممقامين ومدراء النواحي”.

ويضيف الغزي ان “أولى خطوات الإصلاح التي بدأها الصدر كانت بتشكيله لجنة لمكافحة الفساد داخل التيار الصدري قبل ثلاث سنوات التي أبعدت الكثير من الشخصيات بعد التأكد من تورطها بالكثير من الفساد”، لافتا إلى ان “هذه الشخصيات التي خرجت من التيار لن تكون عليها التزامات لعرض أنفسهم أمام المجلس”.

ويقدر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب “عدد الشخصيات المشمولة في التحقيق في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لثلاث دورات ماضية بـ(200) شخصية أو أقل”، مضيفا أن “الغالبية من المشمولين عرضوا أنفسهم على المجلس”.

ويشير إلى ان “أكثر من خمسين شخصية تنفيذية تابعة للتيار الصدري عرضت نفسها أمام المجلس بعد ساعة من دعوة زعيم التيار الصدري”، لافتا إلى أن “كل الشخصيات التابعة للصدريين في محافظتي بغداد والديوانية قدموا أوراقهم أمام المجلس”.

من جهته يقول نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بهاء الأعرجي في تصريح لـ(المدى) إن “دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجميع الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة من كتلة الأحرار بعرض أنفسهم على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو لتحويل شعارات الإصلاح إلى حقيقة”، موضحا أن “مشروع الإصلاح في العراق أصبح شعاراً للكثير من الكتل السياسية”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، الأربعاء الماضي، جميع الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة من كتلة الأحرار لعرض أنفسهم على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بـ”متابعة هذا الموضوع شخصيا وتوخي الموضوعية والشفافية في عدم وجود ملفات فساد متعلقة بهم”.

ويضيف الأعرجي أن “موقف الصدر سيدفع الكتل السياسية إلى اتخاذ ذات الخطوات التي سيتبعها الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة التابعين لكتلة الأحرار حتى تتمكن الحكومة من فتح العديد من ملفات الفساد التي باتت تمثل المشكلة الأكبر لأزمات العراق”.

ويؤكد النائب السابق عن كتلة الأحرار أنه “عرض نفسه للتحقق أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي لا يعد سلطة تحقيقية بل هو أشبه بصالون يجمع العديد من الهيئات المعنية”.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وغسل الأموال بعدما اتخذ مبنى محكمة الجنايات العليا مقراً لعقد اجتماعاته الدورية.

وقرّرَ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيل محكمة مختصة لملاحقة كبار الفاسدين والمتهمين بعمليات غسل الأموال وهدر وسرقة المال العام. كما كلف قوة أمنية خاصة تكون مهمتها تنفيذ أوامر القبض والتوقيف التي تصدرها المحكمة الجديدة.

ويتألف المجلس من جهازي المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومجلس القضاء الأعلى، والمفتشين العموميين الذي من المؤمل ان يراجع أكثر من 14 ألف ملف فساد مركونه على رفوف الحكومة العراقية.

ويكشف الاعرجي ان “الذين استجابوا إلى توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعرضوا أنفسهم على مجلس مكافحة الفساد هم ثلاث إلى أربع شخصيات (حتى الآن)”، لافتا إلى ان “عدد الوزراء التابعين لكتلة الأحرار خلال أربع دوارات يصل إلى 18 وزيرا، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس النواب ووكلاء وزراء”.

ويشير الاعرجي إلى ان “عدد الدرجات الخاصة مع الوزراء التابعين للتيار الصدري لا يقل عن 70 إلى 80 شخصية يضاف لها المحافظون ونواب المحافظين”.

وانشق الأعرجي عن التيار الصدري قبل مدة، وبشأن إمكانية عودته قال ان “العمل السياسي مع التيار الصدري أصبح من التاريخ ولا يمكن العودة له حتى ولو طلب مني”.

وتحفظت لجنة النزاهة البرلمانية في وقت سابق على إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذا المجلس يعدُّ تجاوزاً على حق البرلمان المكلف بتشريع القوانين والرقابة. كما انتقدت الأجهزة الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين قائلا إنها لم تقم بواجباتها طيلة السنوات الماضية.

وتصدر العراق قوائم الفساد بعدما جاء في المركز السادس عربياً والثالث عشر عالمياً في الدول الأكثر فساداً الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية بعدما حصلت كل من الدنمارك ونيوزلندا على المرتبة الأولى والثانية على التوالي بأقل دول العالم فساداً وأكثر شفافية.

في هذه الاثناء دعا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، القوى السياسية إلى أن تتخذ المواقف الداعمة والجادة لمكافحة الفساد وإصلاح المنظومة الحكومية وحماية المال العام من أجل توفير بيئة عمل سليمة تضمن فتح ملفات الفساد الكبيرة التي تسببت بهدر المال العام وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء، كما دعا الكتل الى رفع أيديها عن الفاسدين. وأعرب المجلس في بيان أصدره الخميس الماضي عن تثمينه لـ”مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعم جهود المجلس بدعوته أتباعه ممن تسنموا مناصب حكومية لتقديم أنفسهم لغرض التحقق”. من جانبه يؤكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان “من بين الوزراء التابعين لكتلة الأحرار الذين عرضوا أنفسهم على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هم وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق نصار الربيعي، ووزير الإعمار والإسكان السابق طارق الخيكاني “. ويضيف الشمري في حديث مع (المدى) ان “كل مسؤولي التيار الصدري الذي عملوا ويعملون في مفاصل الدولة العراقية ملزمون بعرض أنفسهم على مجلس النواب للتحقق من ملفاتهم”، لافتا إلى أن “النواب الجدد التابعين لسائرون قدموا ذممهم المالية”.

ويعتقد النائب عن محافظة بابل ان “موقف الصدر هو لمؤازرة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لفتح ملفات الفساد من خلال تفعيل مجلس مكافحة الفساد لرفع الحرج عن رئيس الحكومة لملاحقة كل الفاسدين”.

ويشير إلى أن “زعيم التيار الصدري غير راض عن أداء الحكومة بعد مرور ستة أشهر على تشكيلها، ولم تقم بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الدولة العميقة” مؤكدا ان “عمل الحكومة بطيء ما ولد استياءً لدى أعضاء تحالف سائرون”.

ويرى عضو لجنة الزراعة البرلمانية أن “الضغوط السياسية التي مورست من العديد من الكتل السياسية على عادل عبد المهدي وراء التقصير الحكومي” مؤكدا ان “ما نريده من الحكومة العمل بشكل جاد لتقديم الخدمات للمواطنين”.

ولم يستبعد النائب عن تحالف سائرون ان “خطوة الصدر المقبلة الدعوة إلى الاحتجاجات والتظاهر في حال لم تفِ الحكومة من التزاماتها التي قطعتها على نفسها”.