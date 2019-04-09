معظم الناس يفضلون السفر بسياراتهم الخاصة بدلا من القطار، على الرغم من وجود أنواع مختلفة من القطارات في العالم ذات سرعات فائقة ومزودة بكل سبل الراحة والترفيه، فبعض القطارات تعتبر أسرع من الطائرات كقطار شانغهاي المغناطيسي المعلق، وإليك قائمة تضم أكثر القطارات سرعة وراحة حول العالم.

قطار THSR 700T

السرعة: 300 كم/ الساعة.

بدأت خدمة هذا القطار في يناير 2007، من تايبيه إلى كاوهسيونغ في تايوان، حيث يُسافر بسرعة قصوى تبلغ 300 كم من ساعتين إلى 5 ساعات، حيث قامت بتصنيعه ثلاث شركات كبرى في اليابان.

قطار ETR 500 Frecciarossa

السرعة: 300 كم/ الساعة.

هو النموذج الحديث من قطار ETR 500، ويُسافر هذا القطار من روما إلى ميلان بسرعة قصوى تبلغ 300 كم / ساعة، ويُعتبر أسرع قطار في إيطاليا، ويتكون من درجة القياسية ودرجة الممتازة والدرجة الخاصة بالإدارة، كما أنه يحتوي على عربات عازلة للصوت وخدمة واي فاي مجانية.

قطار SNCF TGV Duplex

السرعة: 320 كم/ الساعة.

تم تصنيع هذا القطار في الفترة ما بين 1999 و2004، ويُعد أول قطار من الجيل الثالث من شركة ألستوم ذات طابقين، ويضم 52 راكبا يمكنهم الجلوس في الطوابق العليا والسفلى؛ لتوزيع الوزن على الهيكل الألومنيوم المُستخدم في التصنيع، كما أنه يحتوي على مقاعد مريحة وآلات بيع الوجبات الخفيفة.

قطار Alstom Euroduplex

السرعة: 320 كم/ الساعة.

هو الجيل الثالث من قطارات TGV duplex، وبدأت الخدمة في هذا القطار في ديسمبر عام 2011، ويمكن أن تستوعب 1020 راكبا، ويتميز بأنه أقل في الوزن كما أن الديناميكية الهوائية قد تحسنت إلى حد كبير.

قطار E5 series ShinKansen Hayabusa

السرعة: 320 كم/ الساعة.

إنه أسرع قطار في اليابان، وقد بدأ تشغيل القطار في مارس 2011، وهو مزود بـ658 مقعدا في الدرجة القياسية، وكل مقعد مزود بقناع للعين والنعال وبطانية بالإضافة إلى المشروبات الغازية والمواد الغذائية.

قطار Talgo 350

السرعة: 350 كم/ الساعة.

يسافر هذا القطار من مدريد وبرشلونة، ويحتوي على عربتين للقيادة و12عربة للركاب، كما أنه يُتيح للركاب مشاهدة الفيديوهات وأجهزة صوت على كل مقعد.

قطارSiemens Velaro E/AVS 103

السرعة: 350 كم/ الساعة. هذه هي النسخة الإسبانية من قطارات Valero عالية السرعة، وتم صناعته من قبل شركة الهندسة الألمانية Siemens، ويسافر من برشلونة الى مدريد، وتبلغ سرعته القصوى حوالي 350 كم / الساعة.

قطار AGV Italo

السرعة: 360 كم/ الساعة. بدأ السفر بهذا القطار في أبريل 2012، حيث يسافر من روما الى نابولي، وتم تصنيع هذا القطار أول مرة بواسطة شركة ألستوم، ومزود بمقاعد مريحة وأجهزة تلفاز وخدمة واي فاي مجانية.

قطار Harmony CRH 380A

السرعة: 380 كم /الساعة.

قامت الصين بتصنيع هذا القطار ذو السرعة الفائقة وبدأ التحرك لأول في أكتوبر 2010 من شانغهاي إلى نانجينغ، ويتميز بمقدمة تشبه رأس السمكة وتم تصميم هيكله من الألومنيوم حتى لا يشعر الركاب بالاهتزازات والحركة أثناء السفر، كما أنه مزود بمقاعد ومرافق خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قطار شانغهاي المغناطيسي المعلق

السرعة: 431 كم/الساعة.

تم إنفاق حوالي 1.2 مليار دولار لبناء هذا القطار الذي تبلغ سرعته 431 كم /الساعة أي يُعتبر أسرع قطار في العالم، ويسافر من Long Yang إلى مطار Pudon الدولي في غضون 7 دقائق و20 ثانية، ويستوعب حتى 574 راكبا بتكلفة 8 دولار للمقعد العادي و16 دولارا للمقعد المميز.