اتحاد الكرة العراقي يصدر عقوبات صارمة

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي، الاثنين، عقد اجتماع ناقشت فيه عددا من المواضيع، واتخذت بموجب لائحتها بعضا من القرارات المهمة.

وقال عضو اللجنة جاسم عبد الكريم في بيان ان “اللجنة قررت معاقبة رئيس رابطة نادي الزوراء، امير المالكي، بالحرمان من مرافقة فريقه خمس مباريات متتالية، وذلك لثبوت اساءته وخروجه عن الروح الرياضية، وستكون العقوبة اشد في حال تكرار مثل تلك التصرفات التي بدرت منه في مباراة الزوراء مع الشرطة، مع توجيه انذار نهائي للاعب الشرطة علاء مهاوي”.

وتابع ان “اللجنة قررت حرمان مدرب فريق نفط ميسان، احمد دحام، واللاعب وسام سعدون، ثلاث مباريات متتالية”، مشيرا الى ان “اللجنة قررت ايضا حرمان مدرب فريق المصافي في دوري الدرجة الاولى، حسن نجم، اربع مباريات متتالية، والمدرب المساعد علي مجيد، واللاعب ميثم اسماعيل مباراة واحدة، فيما اوقعت عقوبة الحرمان لمباراتين بحق اداري الفريق نفسه، عباس ابراهيم”.

ولفت الى ان “اللجنة عدت نادي شباب الشعلة خاسرا امام شباب المصافي بثلاثة اهداف مقابل لاشيء، فضلا عن معاقبة مدرب نادي الدجيل محمد حاتم بالحرمان، خمس مباريات متتالية”.