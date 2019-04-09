اجتماع حاسم لمجلس محافظة كركوك بغياب كتلة الديمقراطي الكوردستاني

يعقد مجلس محافظة كركوك يوم غد الثلاثاء، اجتماعا من دون حضور رئيسه ريبوار طالباني للتحاور بشأن ميزانية البترودولار، فيما نفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني حضورها الجلسة.

ووفقا لبرنامج الاجتماع، فان اكبر الاعضاء سنا وهو العضو جمال مولود، سيترأس الاجتماع الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء.

واشار برنامج الاجتماع الى ان المجلس سيناقش مناقلة الموازنة المقررة وفقا لبرنامج البترودولار، وكذلك اعادة تفعيل اللجان الدائمة في المجلس.

وقالت عضو كتلة الاتحاد الاسلامي ضمن كتلة التآخي في المجلس جوان حسن في حديث لصوت امريكا باللغة الكوردية ان الهدف من الاجتماع المقرر يوم غد الثلاثاء هو المصادقة على ميزانية محافظة كركوك وتفعيل اللجان.

واوضحت جوان حسن انه وفقا لقانون مجالس المحافظات فان خطط المشاريع ترسل من قبل المحافظ والاقضية والنواحي الى المجلس من اجل المصادقة عليها او رفضها، مضيفة انه اذا اكتمل النصاب سيحول المجلس جلسته الى جلسة رسمية وسيناقش الميزانية، مستدركة انه اذا لم يكتمل النصاب ستتحول الى جلسة تشاورية.

وتابعت انه ستبذل المساعي من اجل اعادة تفعيل اللجان من اجل ان تقوم بمهامها، خصوصا وفق النظام الداخلي اذا حضر ثلاثة اعضاء من كل لجنة سيكون بامكانها العمل.

من جهته نفى عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قائمة التاخي كامران كركوكي مشاركة حزبه في اجتماع الغد، مبينا ان كتلته لم تتلق الدعوة للمشاركة في الاجتماع ولا تعرف المواضيع التي سيتم مناقشتها في اجتماع المجلس.

ويتألف مجلس محافظة كركوك من 41 مقعدا ويتوجب حضور 21 عضوا لاكتمال نصاب اية جلسة لاقرار ميزانية المحافظة.