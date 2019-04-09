اصابة 11 شخصا في مباراة لكرة القدم في السليمانية

ادت مصادمات بين شرطة النشاطات المدنية وجمهور نادي دربندخان خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي بيشمركة السليمانية ودربندخان، اليوم الثلاثاء، لاصابة اكثر من عشرة اشخاص.

وقال المشرف على نادي دربندخان عادل محمد في تصريح صحفي، ان 11 شخصا اصيبوا بجروح خلال مصادمات بين جمهور النادي وشرطة النشاطات المدنية، مبينا ان الجرحى وهم من جماهير النادي واعضائه نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

واوضح ان معظم الجرحى اصيبوا بالغازات المسيلة للدموع التي استخدمتها شرطة النشاطات المدنية.

وحصل الحادث عندما حصلت مشادة بين بعض لاعبي نادي دربندخان وحكم المباراة، ومن ثم قيام قوات الحماية باخراج الحكم من الملعب، الامر الذي تسبب بمصادمات بين الحماية وجمهور النادي.

وجرت المباراة في ملعب اشتي في مدينة السليمانية، وانتهت المباراة بفوز بيشمركة السليمانية بهدف دون رد.