اعتصام مفتوح امام وزارة الصحة

نقابة الاداريين / تبدأ الاعتصام المفتوح امام مبنى وزارة الصحة لحين تلبية كافة المطالب المشروعة

قام المئات من الموظفين من جميع محافظات العراق العاملين في المجال الاداري و القانوني و الحسابات و الفنيين في وزارة الصحة و المديريات في كافة المحافظات العراقية اليوم الثلاثاء المصادف 9 / 4 /2019 بأعتصام مفتوح امام مبنى وزارة الصحة لتلبية كافة المطالب المشروعة وهي المخصصات المهنية و رفع التسكين اسوة بالاطباء و المهن الصحية و ايقاف التمييز الوظيفي الذي تمارسه وزارة الصحة بين شرائح الموظفين حيث سبق ان استجابت لمطالب الاطباء و مطالب المهن الصحية برفع مخصصات الخطورة ورفع التسكين لهم بينما نجد العكس بالمعاملة مع الاداريين اي ان الوزارة تعمل على اساس الكيل بمكيالين وسوف يستمر الاعتصام المفتوح لحين تلبية جميع المطالب و ادراج قضية الملاكات الادارية على جدول اعمال مجلس الوزراء

و بين رئيس اللجنة النقابية لاداريو المؤسسات الصحية في العراق الاستاذ (صفاء عبد الحسين عباس) نظرا للاهمال المتعمد لمطالب الملاكات الادارية من قبل أصحاب القرار و عجزهم عن الايفاء بعهودهم و أستمرارهم بالمماطلة و التسويف لم يعد بأيدينا سوى ان نرفع من مستوى احتجاجاتنا بخطوات تصعيدية بدئناها بمطالبات رسمية و قانونية ثم الخروج بمظاهرات في جميع المحافظات و مظاهرة مركزية امام وزارة الصحة بعد ذلك قمنا باجراء وقفات احتجاجية اليوم بدئنا ألاعتصام المفتوح لحين تلبية جميع المطالب المشروعة و ضمن القانون مضيفا ان ما نقوم به من مطالبات و وقفات احتجاجية و اعتصام امام وزارة الصحة هو للمطالبة بالمخصصات المهنية للاداريين و الغاء التمييز الوظيفي في الوزارة و سبق ان قابلنا معالي وزير الصحة حيث قام برفع مطالبنا لرئيس الوزراء و اعطائنا مهلة و انقضت هذه المهلة بدون أي جديد و نحن قمنا بالالتزام بالموعد المحدد و عند القيام بالمراجعة و معرفة اخر المستجدات لم نجد أي اجابات مقنعة و كذلك نرى هناك تمييز وظيفي حيث نجد ان هناك مطالبات كبيرة و استحصال حقوق فورية للاطباء و كذلك تحقيق مطالب المهن الصحية بينما مطالبات الاداريين لم نجد تحرك حقيقي او ملموس من قبل الوزارة علما ان ما يتعرض له الاداريين هي نفس المخاطر بل ان عمل الاداريين اكثر و اشمل .

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