(اقليم البصرة)..(التدمير الذاتي للشيعة)..(ولعب بالنار) (يدافعون عن وحدة العراق ويمزقون شيعته)

بسم الله الرحمن الرحيم

ان (ذبح البصرة) والتركيز الاعلامي عليها، هو اشبه (بمن ذبح عثمان بن عفان.. ثم رفع قميصه الملطخ بدمه.. مدعيا المطالبة بثاره وحقوقه).. بكل قذارة وحقارة.. ليذبح تحت قميص عثمان اجيال واجيال.. ليس لهم ذنب.. (فخلق تعاطف.. ثم استغل ذلك التعاطف لاهداف قذرة).. هو ما جرى بالضبط من محاولات قذرة (لسلخ البصرة باقليم منفصل عن باقي وسط وجنوب) اي تمزيق الشيعة العرب جغرافيا لاقاليم مشتتة.. بدل وحدتهم باقليم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.

فعجبا قبل سنوات.. (يذبحون اهل الزركة بالنجف.. جماعة الكرعاوي) لمجرد اتهامهم للكرعاوي بانه هدد (النجف ومرجعياتها.. والخضراء وسطوتها).. ولكن (نجدهم يخرسون عن مخطط ذبح الشيعة من الوريد للوريد بسلخ البصرة باقليم منفصل عن باقي الشيعة العرب بوسط وجنوب).

(فالتعاطف) الذي نجده مع سكان محافظة البصرة دون غيرها.. هو وقوع بالفخ الاعلامي الذي ركز على البصرة.. حتى اعتقد (الذين يعيشون تحت خط الفقر والضياع) بالسماوة وبغداد والحلة مثلا بانهم (يعيشون ملوك) مقارنة بالبصرة.. وان اهل البصرة جميعا لا يشربون الماء ولا يغسلون، وريحتهم نتنه؟؟ وسرطانات تفتك بهم دون غيرهم.. ويتنفسون هواء ملوث.. الخ الخ الخ.. وان باقي محافظات وسط وجنوب (يشربون الماء الزلال من الحنفيات؟؟ ولا يشربون من القناني التي يشترونها)..

(وان المستشفيات بوسط وجنوب بارقى الخدمات العالمية.. وان الكهرباء تفيض عن حاجتهم ويرمونها بالبحر.. وان الجفاف لم يصب بالسنوات الماضية اراضيهم ولم يهجر قرى بكاملها من الناصرية.. وغيرها .. وان المصانع والمعامل بوسط وجنوب تعمل على قدم وساق بافضل الطرق اليابانية؟؟ وان الامراض السرطانية وغيرها لا تفتك بابناءهم.. الخ).. الا البصرة دون غيرها (تعاني)؟؟

وطبعا (الاعلام السني) وراء هذا التصور الماكر.. لدى الشارع واخص (قناة الشرقية وقناة دجلة).. بتزييف الحقائق واختزال المعاناة بالبصرة دون غيرها بكل قذارة وحقارة..

ونسال.. لنصل لحقيقة ..

(اليس طرح اقليم بصرة).. (اخماد للمظاهرات المطالبة باسقاط النظام الفاسد .. بالخضراء)؟

لماذا (المنطقة الخضراء) انرعبت من (مظاهرات وسط وجنوب التي دعت لاسقاط الفاسدين وتوفير الخدمات) ومنها في البصرة.. قبل اشهر.. ولكن (المنطقة الخضراء) اليوم.. تسكت سكوت اهل القبور عن مخطط (سلخ البصرة باقليم)؟؟

اليس (الدعوة للاقليم وراءها نفس الاجندات السياسية بالخضراء، التي يتشكل منها مجلس محافظة ا لبصرة الذي يطرح الاقليم اليوم).. لادراكهم بانه سوف يغير المسار (من اسقاط العملية السياسية الفاسدة) الى (شرذمت الشيعة العرب بوسط وجنوب لاقاليم مشتتة ليسهل قضمها وسرقتها اكبر من ما سبق)؟؟

ولمن يقول .. (ليجربون الاقليم.. ونحن نعلم انهم سيفشلون) ..

نقول (لمن يتعاطف مع وضع سكان البصرة.. وينجرف مع مخطط اقلمتها وهو مدرك مسبقا بفشلها ايضا) (انكم تدخلوننا بفوضى الهلاك .. بدل الفوضى الهدامة).. ونكرر هذا لعب بالنار.. فكيف ادعهم يحرقونننا كشيعة عرب ويمزقون جغرافيتهم

.. كما قال سابقا.. لندع الاحزاب الاسلامية الفاسدة تحكم ونعلم هي فاشلة.. ؟؟ فحكمت فسرقت 1000 مليار وضيعت 40 مليون نسمة (شعوب بكاملها)…. ورهنت مستقبل هذه الشعوب بيد اجندات اقليمية .. فدخلنا الفوضى الهدامة.. وخير

مثال الكويت.. وهي قضاء تابع للبصرة .. سلخت بامارة ثم دولة.. فهل استطاع العراق استرجاعها ام اصبحت سكين خاصرة ..

.. فالحذر الحذر من سلخ البصرة باقليم منفصل عن وسط وجنوب.. فهو النهاية وليس حتى بداية النهاية انها

الفوضى الهالكة بالمحصلة.. والمصيبة ان نجد (من يسقط بمليون شيعي ليبيض وجه السني،، فيقول سني يسوه مليون شيعي).. حال من سقط بالامام علي.. حتى يبيض وجه معاوية)..

والاخطر هو (نهاية الهوية).. فكلنا نعلم الهوية العراقية جغرافية مناطقية وليست دولة.. فالكورد يريدون دولة لهم، والسنة العرب يريدون اقليم او الانضمم لاخوانهم السنة بسوريا والاردن، او الرجوع للحكم او اقليم سني، ولم يبقى لنا غير هويتنا كشيعة عرب، فاذا سلخت هذه الهوية ومحيت بسلخ البصرة باقليم.. (فما هي هويتنا بعد ذلك)؟؟

فلمتى الشيعة العرب… يبقون (بسطاء)..

فتعاطفوا مع العمائم والاحزاب الاسلامية فانتخبوها فكشف فسادها .. وكشف بان هذه الاحزاب تدافع عن اجندات خارجية ومصالحها الحزبية والشخصية.. (وتعاطفوا مع مع ايران) بعد خداع ايران لهم.. فنزفوا دماءهم بعشرات الاف من خيرة رجالهم ومن اموالهم وساحات المعارك ارضهم، ثم (يخرج الحمير ليدعون بان لولا ايران لكانت داعش ببغداد).. واليوم (خدعوا بالتعاطف مع البصرة ليس للدفاع عن انفسهم كشيعة عرب من الفاو لسامراء، بل لسلخ البصرة باقليم بدعوى التعاطف مع اهلها) .. ولا يدركون بانهم يضربون الفائس برؤوسهم من حيث لا يعلمون..

ثم من البديهيات بان ارض الرافدين.. تتكون من ثلاث مكونات كبرى (المكون الكوردي والمكون الشيعي العربي والمكون السني).. فمن الطبيعي ان تؤسس ثلاث اقاليم.. للمكونات.. ولكن الغير طبيعي ان يتوحد مكون “الكورد” باقليم يوحد محافظاتهم بمنطقة اكثريتهم.. وتحرم المكونات الاخرى من هذا الحق بل الاخطر يمزقون لاقاليم مشتتة اقليم لكل محافظة .. فهذا الكفر بعينه بل الحقارة بابشع صورها.

ان مشكلة (سكان الوحدة الادارية البصرة) الاقتصادية والبيئية والخدمية والوظيفية ليست (لانها ليست اقليم) بل مشكلتها هي مشكلة وسط وجنوب بشكل كامل.. فحل مشكلة البصرة هو بحل مشكلة الشيعة العرب ككل.. (فمن يسكن البصرة عموما هم شيعة عرب) امتداد للشيعة العرب بالعمارة والناصرية والكوت وبغداد والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية وبابل وغيرها.. (واقلمة اي محافظة بوسط وجنوب) بوحدها دون وحدتها باقليم يوحد محافظات وسط وجنوب سوف يضاعف الازمات ويخلق كوارث وحروب وصراعات .. (لعب بالجحيم).

فالصلاحيات لاقليم (كوردستان) هي صلاحيات اشبه بدولة.. وليس اقليم فدرالي.. (والصلاحيات التي منحت للمحافظات لا يتمتع بها حتى حاكم نيونيورك الفدرالي).. فماذا نفهم من ذلك؟ (ان مشكلة البصرة ليست مشكلة صلاحيات).. او (انها محافظة او اقليم).. فدعاة اقليم كوردستان الفدرالي انطلقوا من خصوصية مكونهم والدفاع عن حقوق المكون الكوردي.. الديمغرافية والجغرافية،ـ اما (دعاة اقليم بصرة.. هم يجهرون بطمعهم بالنفط).. فمؤيدي اقليم بصرة هم (التنابلة) كما اشرنا لذلك سابقا، ودعاة الاقليم هم (الفاسدين المفسدين بالارض).. الذين يريدون ان يكافئون انفسهم على فسادهم وقلة اخلاقهم بان يكونون اعضاء برلمان لاقليم بدل اعضاء مجالس محافظات، ويكافئ المحافظين بدل ان يكون محافظ يكون رئيس اقليم.. فحذاري حذاري.

فكلنا نتفق بان (المركزية مقيتة) ولكن هل يعني (الدخول بفوضى الاقاليم المشتتة) بل (الاقاليم المنظمة للمكونات .. ثلاث اقاليم)..

علما:(كما ان حكومات الخضراء ببغداد.. لا تمثل الحسين) كذلك (من يدعون لاقليم بصرة لا يمثل الامام علي)

(فمن يدعو لاقليم بصرة لا يمثل امير المؤمنين عليا .. ولا يمثل الشيعة العرب).. ولا (حكومات المنطقة الخضراء ببغداد تمثل الامام الحسين ولا يمثلون الشيعة العرب)ـ

فمن يدعو لاقليم بصرة (هم الفاسدين الذين يريدون التحصن بالبصرة لسرقة الجمل بما حمل)ـ و(مكافئة انفسهم على فسادهم بالسنوات الماضية بان يصبحون اعضاء برلمان اقليم بدل اعضاء مجالس محافظة).. (ورؤساء اقليم بدل محافظين لمحافظة)ـ اما (التنابل الذين يؤيدون الاقليم فيسعون للنفط ضننا منهم انه سوف يصيبن من السرقات نصيب)ـ ولو حقنت البصرة اليوم بكل نفط العالم، وبكل ذهب الدنيا وياقوتها والماسها.. واعطيت دولة وليس حتى اقليم.. وبعد سنوات سوف تجدون حالها اسوء واردئ.. فالمشكلة ليست البصرة اقليم او محافظة او قضاء.. من عدمها..المشكلة هي مشكلة الشيعة العرب بوسط و جنوب .. وحل ازمة البصرة بحل ازمة الشيعة العرب .. والحل هو باقليم وسط وجنوب هو بداية الحل.

ونشير: لحقيقة.. (من يدعون لاقليم بصرة هم احفاد طلحة والزبير وعائشة ومصعب ابن الزبير)

فدعاة اقليم بصرة لو كانوا فعلا شيعة عرب لدعو لاقليم وسط وجنوب ليوحد الشيعة العرب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. فصدام ادرك بعد انتفاضة اذار ان مصدر قوة الشيعة (وحدتهم)ـ فدعم بروز الصدر الثاني فمزق الشيعة لصدريين ولا صدريين وحوزة صامتة وحوزة ناطقة.. ورفع شعارات معادية لامريكا في وقت امريكا تدعم الشيعة لاسقاط صدام.. كذلك اليوم ادركت داعش والفاسدين ببغداد، ان مصدر قوة الشيعة العرب وحدتهم.. فلجئوا لتمزييقهم بسلخ البصرة عنهم.. فحيرم الشيعة من مصدر قوتهم.. لتاتي المرحلة الثانية بضربهم فلا يجدون ثروات ومالا.. ليدافعون فيه عن انفسهم ولا جغرافية موحدة يتحصنون بها ولا هوية وعنوان يجمعهم..

مما يتطلب اعداد الجيوش والزحف للبصرة كما زحف لها الامام علي لنصرة الشيعة العرب ووحدتهم الجغرافية من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب .. ان شاء الله قريبا.. ..

فكيف يكون الشيعي العربي جيران للشيعي العربي؟؟ ؟؟ لماذا ليس اقليم بدل اقاليم؟

يعني سؤال (اهل العمارة والناصرية والكوت.. من هندوراس)؟ (واهل البصرة الذين وحدتهم الادارية بتماس مع العمارة والناصرية مثلا .. من اهل الدنمارك مثلا)؟؟ ثم ان ابو الشروال الكوردي حسب وصف البعض للكورد.. يدعم سلخ البصرة باقليم منفصل عن وسط وجنوب.. (فاذا كانت احد اسباب الدعوة لاقليم بصرة.. لان كوردستان تاخذ حصة من نفط البصرة)؟؟ فلماذا كوردستان تدعم اقليم بصرة؟ المفروض تعارضها؟

وكلنا ندرك بان مطلب اقليم بصرة جذوره وهابية.. وليس انا ما اقول.. التاريخ (فعبد اللطيف المنديل النجدي الذي قدم اول عريضة لفصل البصرة بامارة اقليم عن وسط وجنوب.. هو وكيل ال سعود بالبصرة ببداية القرن الماضي كان وهابيا..).. علما عبد اللطيف المنديل كان جده (امير جلاجل بنجد منصبا من قبل السلطان ال سعود).. تذكروا ذلك..

ثم ان اقليم كوردستان اقليم وحدة الكورد.. فلا يمكن مقارنته بمن يطرح اقليم بصرة (اقليم بصرة اقليم تمزيق الشيعة العرب لاقاليم مشتتة بدل وحدتهم باقليم من الفاو لسامراء).

والشيء بالشيء يذكر:

نبين ان الاجندات بالعراق لو كانت طائفية محلية لكنا بخير.. ولكن هي (اجندات خارجية بعنوان طائفي وعنصري قومي).. ف)

الحشد الشعبي موالي علنا لايران..

وداعش موالية لدولة الخلافة الاسلامية العابرة للحدود).. (الاخوان المسلمين ينشرون بذرة الشيطان فكرة الخلافة الكبرى من الصين للمحيط).. (القوميين

العرب ذوي النزعة السنية.. مشروعهم يميع الحدود العراقية لربطه بمحيط عربي سني اقليمي).. (والاحزاب الاسلامية المحسوبة زورا شيعية ادوات ايرانية علنا).. ولا شغل لها بشيعة العراق وهمومه.. ليتبين لو

كان لدينا طائفيين بمشاريع محلية.. لكان وسط وجنوب مثل دبي .. والمثلث السني مثل ابو ظبي..

فخير مثال:

هل يستطيع خامنئي الايراني ان يقول (لاردوغان التركي) اسحب القوات الامريكية من تركيا.. (مو يقوم اردوغان ويضرب خامنئي على حلكه وارزله).. بل ان (خامنئي لا يتجرأ اصلا على وقول ذلك لاي رئيس دولة ومسؤول بالعالم لدولة تحترم نفسها.. ) ولكن نجد خامنئي يتجرأ بكل صلافة ويامر عادل عبد المهدي المطرطر.. بكل استعلاء بان يخرج العراق القوات الامريكية.. وكأن العراق (عامل خدمة) لدى ايران).. فالم اقل لكم مشاريع ليست طائفية ولكن مشاريع خارجية بغلاف تستغل الطائفة..

فكم اتمنى ان ارى (الاحزاب التي عارضت الطاغية صدام).. بالسجون و المحاكم على افشالها (عملية ما بعد التغيير)

فامريكا اسقطت موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق.. ولكن (العراقيين.. انتخبوا

الفاسدين والحرامية.. والاحزاب القومية العنصرية والاسلامية الفاسدة .. والمافيات والمليشيات).. ( المشكلة ليست بامريكا التي اسقطت صدام.. المشكلة بمن حكم بعد صدام .. الذين تحالفوا مع دول معادية

لامريكا كايران وسوريا عارضت صدام لخاطر عيون من يحكمون اليوم.. كالمجلس الاعلى وبدر وال الحكيم وال الصدر و الدعوة وهلم جر.. وبعد ذلك تلومون امريكا على وضع انتم انتخبتموه باصابعكم البنفسجية؟)..

فرغم النضج النسبي بمقاطعة كبرى للانتخابات عام 2018 من قبل الشيعة العرب بوسط وجنوب، ولكن ذلك لم يتمخض بمشروع يوحدهم وينقذهم.. ليكون فراغ يتسلل عبر الخونة دعاة سلخ البصرة لحرمان الشيعة العرب من مصدر قوتهم ووجودهم وامتدادهم للخليج.

ملخص القول:

بعد ان وجدت القوى السياسية (الاسلامية المحسوبة شيعيا).. بان من الصعب (بلع) اقليم كبير يوحد (الوحدات الادارية “المحافظات” ذات الاكثرية الشيعية العربية) بوسط وجنوب.. ووجدت المظاهرات التي خرجت بوسط وجنوب كوحدة موحدة.. كان رد فعلها الخبيث بطرح تمزيق الشيعة العرب لاقاليم مشتتة ليسهل بلعها وسرقتها.. وقضمها لاجندات خارجية..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم