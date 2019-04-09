الإعدام لإرهابي قتل 3 اساتذة يعملون بجامعة ديالى

بغداد/إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات ديالى حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان عن جريمة قتل ثلاثة اساتذة يعملون في جامعة ديالى.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى نظرت قضية ارهابي اعترف بقتله ثلاثة مواطنين واصابة اخر يعملون جميعهم في جامعة ديالى بعد هجوم قاده مع مسلحين اخرين ينتمون لتنظيمات ارهابية”.

وأضاف المراسل أن “المدان اعترف ايضا باطلاق النار بسلاح نوع (BKC) ما اسفر عن استشهادهم في قرية ابن خلدون التابعة لمنطقة بني سعد”.

وتابع أن”الحكم بحق المدان يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005″.