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الاردن يعلن موعد تسلم النفط العراقي

توقع رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يبدأ الأردن باستلام النفط من العراق بواسطة ناقلة النفط “قريبًا جدًا”، وذلك بموجب اتفاق تم في شهر شباط (فبراير) الماضي، بقيمة 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميًا.

وقال الرزاز، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن خط أنابيب النفط المخطط له من البصرة في العراق إلى العقبة في الأردن “سيشهد النور” في غضون ثلاث سنوات، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن الاتفاق بين عمان وبغداد تم على أساس منح الأردن نفطا بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق العالمية.

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