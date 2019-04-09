الاستخبارات الاسرائيلية: عواقب وخيمة تنتظر العراق بقرار من ترامب

ذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي الاسرائيلي “ديبكا”، أن عزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وضع الحرس الثوري الايراني على قائمة الإرهاب، ستكون له عواقب وخيمة وتداعيات على منطقة الشرق الأوسط، خاصة في سوريا والعراق.

وأورد الموقع الإلكتروني الاسرائيلي أنه في حال إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية، فإنها ستكون السابقة الأولى في التاريخ، التي يعلن فيها ذراع عسكري لدولة “أجنبية” كمنظمة إرهابية، ما يحدو بإيران إلى توجيه التهديدات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، سواء للقوات الأميركية في الشرق الأوسط أو للجيش الأميركي برمته.

ورجح الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي “مهاجمة القوات الأميركية لقوات الحرس الثوري المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في العراق وسوريا، وهو ما يؤثر على الاقتصاد الإيراني وعلى صادرات النفط الإيرانية، أي أن الهدف من ذلك هو اقتصادي وليس سياسي أو عسكري فحسب”.

وأوضح الموقع الاستخباراتي أن هذا الإعلان الأميركي في حال إقراره فإن البنوك العراقية والأوروبية ستتأثر، خاصة التي تتعامل مع نظيرتها الإيرانية، وكذلك الأفراد الذين يتعاملون مع طهران.

وأضاف الموقع الاستخباراتي الاسرائيلي، وثيق الصلة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، أن هذا القرار سيعمل على زيادة الهجمات الإسرائيلية على القوات الإيرانية في سوريا، بما في ذلك إمكانية توسيعها لتشمل مناطق في غرب العراق، بدعوى تمركز بعض القوات الموالية لإيران تحت قيادة حرس الثورة، في هذه المناطق.