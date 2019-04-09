الحكم بالحبس الشديد لمحام عراقي.. والقضاء يوضح ملابسات القضية

أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى اليوم الاثنين بياناً يوضح فيه ملابسات الحكم القضائي الصادر بحق المحامي فؤاد احمد فرمان.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “الحكم الصادر بحق المحامي فؤاد احمد فرمان بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي”.

وتابع أن “المدان قام بالتلفظ بكلمات نابية والتهجم على قضاة الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية بعد انتهاء إجراءاتها بالقضية التي كان المحامي يترافع عنها، لافتاً الى ان “المحكمة قررت بعد تعرضها للإساءة إحالته الى قاضي التحقيق وفق المادة القانونية”.

واضاف البيان “أن المدان لديه سوابق في ارتكاب جرائم التلفظ والتهجم على الموظفين العموميين والمحكمة طبقت القانون حيث انه حق الدفاع مكفول وفق الدستور إلا إنها لم تكفل التجاوز على هذا الحق الذي وضع المشرع عقوبات قانونية لحالات التجاوز”.

ونوه الى أن “القرار الصادر من المحكمة غير نهائي وهو قابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية”.