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الشاعرة العراقية شهد الشمري تخرج عن صمتها وترد على شائعة اغتيالها

خرجت الشاعرة العراقية شهد الشمري عن صمتها، للرد على شائعة اغتيالها في بلادها، واصفة مروجي تلك الأنباء بـ“الصفحات الرخيصة“ التي تديرها شلة من العقول الصغيرة.

وبثت الشمري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بـ“سناب شات“، ظهرت فيه مرتدية ”الحجاب“ وعلقت قائلة: ”بعض المتخلفين اللي عندنا حتى كذبة نيسان يستخدموها في الموت والقتل والدمار، يبدو أنكم أدمنتم الموت“.
وأضافت: ”لكل مغرض كاتب خبر وفاة شهد الشمري، الله يجعلك نصيب في كل شيء تكتبه عني سلبي أو إيجابي، حبوا نفسكم، أنا أعيش حياتي والحياة حلوة، لا تفكروا في شهد أو غير شهد“.
وتابعت: ”عمري ما فكرت بغيري، أفكر بس بنفسي، وأشوف الشخص الناجح أقول الله يوفقه يستاهل، كذبة نيسان استخدموها بطريقة حلوة“.

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