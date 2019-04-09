الصدر مغرداً : الأقاليم إرادة شعب مظلوم لكنها ليست حلاً تيار الحكمة: التقسيم سيطول العراق في حال إعلان إقليم البصرة

اعتبرَ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن الأقاليم إرادة شعب مظلوم يريد إنهاء معاناته، فيما أكد انها ليست حلاً. وقال الصدر في تغريدة على موقعه في (تويتر): إن الأقاليم إرادة شعب مظلوم يريد إنهاء معاناته، لكنها ليست حلا. وأضاف: ان مسؤولي الإقليم سيسهل عليهم سرقتكم وسيمعنون في الفساد والظلم وسيتسلط علينا وعليكم الطامعون من الداخل والخارج فينعموا بخيراتكم بصورة أكثر.. ويستضعفونكم فيسهل احتلالكم، مخاطبا الشعب العراقي بالقول: حافظوا على عراقكم واحداً موحداً أرضاً وشعباً. هذه نصيحتي لكم.. والأمر أولاً وآخر للشعب. من جانبه اكد ايسر الجادري عضو تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم: ان التقسيم سيطول العراق كله في حال تم اعلان الاقليم في البصرة، مبينا ان الحل يكمن في متابعة اموال الدولة وطريقة انفاقها على المشاريع وتشديد الرقابة على الدوائر والمؤسسات الحكومية. وقال الجادري: انه بعد الكشف عن وجود تحركات لاعلان اقليم البصرة ظهرت هناك عدة مطالبات في محافظة ذي قار لاعلان اقليم الناصرية وهذا اكبر دليل على ان مساعي تأسيس الاقليم في الجنوب هو بمثابة اعلان مسبق عن تقسيم العراق الامر الذي يؤدي الى مزيد من الانقسامات السياسية والمجتمعية، مضيفا: ان تيار الحكمة يرفض بشكل قاطع اي محاولة لتمزيق العراق والعبث بوحدة اراضيه وان الحفاظ على وحدة العراق هو مسؤولية الجميع شعبا وحكومة، مضيفا: ان الحل يكمن في مراقبة طرق صرف اموال الدولة التي تخصصها الحكومة للمحافظات وتشديد الرقابة على الدوائر والجهات المعنية ببناء المشاريع وامتصاص البطالة.