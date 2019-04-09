العمل العراقي: المنطقة بحاجة الى الحوار والهدوء والولايات المتحدة لا ترغب بذلك

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الثلاثاء المصادف ٩ / ٤ / ٢٠١٩ ، بيانا على خلفية اعلان الولايات المتحدة الامريكية إدراج الحرس الثوري الايراني على لائحة الارهاب ، ومما جاء فيه:

تصاعدت في الآونة الاخيرة تصرفات غير ملتزمة لا تخدم استقرار المنطقة وامن شعوبها من الولايات المتحدة الامريكية بدأتها بالتدخل العسكري المباشر في شؤون دول المنطقة وإعلان الجولان السورية اراضي إسرائيلية وآخرها ادراج الرئيس ترامب يوم امس الحرس الثوري على قائمة الارهاب في سابقة خطيرة بالعلاقات الدولية.

وأضاف البيان: ان هذه الخطوات لا تصب في مصلحة شعوب المنطقة ولا امنها واستقرارها. وأشار: ان الحوار خير من الصراع وما تحتاجه المنطقة اليوم الى فترة من الهدوء بعد عاصفة داعش الإرهابية.

وختم البيان بدعوة دول المنطقة الى تجاوز خلافاتها والعمل سويا من اجل منظومة أمنية وتعاون اقليمي مثمر بعد ان ضربت الولايات المتحدة كافة المواثيق والقوانين الدولية عرض الحائط.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٩ / ٤ / ٢٠١٩