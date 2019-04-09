المنظّمة العالمية للسلام تعين الاعلامية اللبنانية ايفا مقدسي كسفيرة للسلام العالمي

بيروت /علي كاظم تكليف

اعلنت المنظمة العالمية للسلام والتنمية الدبلوماسية عن تعين الإعلامية اللبنانية و رئيسة تحرير موقع المرأة إيفا مقدسي بمنصب سفيرة الفن والإبداع بالعالم ,تقديرًا لما تبذله من جهد متواصل وعطاء لا محدود في خدمة الشعوب والإنسانية ، ونشر ثقافة السلام وبثّ روح المحبّة والإخاء على الصعيدين اللبناني و الدولي. جاء ذلك خلال مؤتمر السلام العالمي الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور العديد من الشخصيات الدبلوماسية والفنيّة والاجتماعية فضلا عن العلاقة الجهات , وقالت الاعلامية ايفا المقدسي خلال تكريمها انا فخورة بهذه الخطوة وبهذا اللقب والذي يعد إحساس بالمسؤولية والإيمان بقضية عادلة والدفاع عنها بقوة وهو ما يجلب التميز في النهاية. معربة عن شكرها وتقديرها للمنظمة العالمية للسلام والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان لتكريمها و تعيينيها بهذا المنصب . مؤكدة على إلتزامها بالمبادىء التي أُقيمت عليها المنظمّة العالمية وعلى السعي الدؤوب لتحقيق الرسالة التي أوكلت لها ، كما عبرت مقدسي عن شكرها للمستشارين الكبار اللذين أولوها ثقتهم ،، واعدة الجميع ، القيام بمهامها على أكمل وجه.

يذكر ان هذا المنصب سيمنح المقدسي الحصانة القانونية المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية ، كما سيتح لها تمثيل المنظمة في كافة المحافل الدولية المتعلّقة بالعمل الخدماتي والإنساني كسفيرة لها ومعبّرة عن مبادئها.