ايقاف 4 ضباط عراقيين ومنتسبين اثنين اختلسوا رواتب زملائهم الهاربين

القى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية شرطة محافظة بغداد القبض على 4 ضباط ومنتسبين اثنين منسوبين لمراكز شرطة ببغداد لتورطهم بعمليات اختلاس رواتب منتسبين هاربين من الخدمة.

وقد تم ايداعهم التوقيف وفق أمر قضائي صادر من قاضي التحقيق المختص لتورطهم بعمليات اختلاس منظمة لرواتب منتسبين هاربين من الخدمة.

ولا زالت التحقيقات مستمرة معهم لمعرفة حجم الأموال التي تم اختلاسها، فضلاً عن استكمال الاجراءات القانونية بحقهم. بحسب بيان لمفتشية الداخلية.

يذكر أن عملية القاء القبض جاءت على خلفية قيام لجنة تفتيشية وتدقيقة من مكتب تفتيش شرطة بغداد بتدقيق كشوفات وحسابات عدد من مراكز الشرطة في جانب الكرخ ببغداد، نجم عنها اكتشاف تورط المتهمين الستة باختلاس رواتب منتسبين هاربين من الخدمة.