بالفيديو..برلماني جزائري: “بن صالح” سينصاع لإرادة الشعب ويستقيل

قال البرلماني الجزائري عن حزب جبهة التحرير الوطني، سليمان السعداوي، إنه من المعارضين الذين حضروا جلسة اليوم ليقولوا لرئيس مجلس الأمة “عبدالقادر بن صالح” أن عليه أن تستقيل بناء على مطلب الشعب الجزائري، مشيرا إلى أنه يطالب رئيس مجلس الأمة بالاستقالة حتى لا تدخل البلاد لحالة من الفوضى.

وأضاف السعداوي خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن الحل هو “تزاوج” بين الحل الدستوري والحل السياسي، مطالباً بشخصية توافقية داخل مجلس الأمة حتى لا ينتقل الحكم إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يطالب الشعب أيضا برحيله، مؤكداً أن الأمور تعقدت الأمور بتعيين “بن صالح” رئيسا للبلاد بموجب الدستور، ورأى أن البلاد ستدخل لحالة من التشاحن.

وأوضح السعداوي ان السيناريو القادم هو السخن والضعط، ورأى أنه ي النهاية سينصاع رئيس مجلس الأمة لإرادة الشعب وسيترك منصبه، مؤكداً أنه كان من المفترض على “بن صالح” أن يختصر الطريق ويستقيل إلا أن التخوف من الخروج عن الطريق الدستوري جعل بعض الأطراف تتمسك بـ “بن صالح”.

