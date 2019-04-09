برلمان كردستان يعقد جلسته غدا الديمقراطي الكردستاني: تنازلنا كثيرا للاتحاد الوطني في حكومة الاقليم

اعلنتْ رئيس برلمان اقليم كردستان فالا فريد عن عقد جلسة يوم العاشر من شهر نيسان الجاري. ودعت فريد في بيان اعضاء البرلمان الى حضور الجلسة الاعتيادية الخامسة للفصل التشريعي الاول للدورة الحالية يوم 10/4/2019.ونوهت الى ان الجلسة ستنعقد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر. وبحسب معلومات المتوفرة فان الجلسة ستشهد القراءة الثالثة والاخيرة لمقترح تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان. من جانب اخر اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني امس الاثنين، استمرار الاتفاق بينه وبين الاتحاد الوطني بشان تشكيل حكومة الاقليم، مبينا انه قدم تنازلا كبيرا من اجل المضي في تشكيل الحكومة. وقال النائب السابق عن الحزب ماجد شنكالي ان “الحزب الديمقراطي قدم تنازلا كبيرا للاتحاد بشأن المناصب الوزراية من اجل المضي قدما في تشكيل حكومة الاقليم”، مضيفا ان “الاتفاق بين الطرفين مستمر وسيتم تفعيل قانون رئاسة الاقليم في جلسة برلمان الاقليم ومن ثم انتخاب نيجرفان البارزاني رئيسا للاقليم وتكليف رئيس الحكومة”.