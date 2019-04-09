بعد حراك البصرة .. تراجع عن المطالبة بإقليم نينوى

رأت النائب عن محافظة نينوى انتصار الجبوري يوم الاثنين ان المطالبة بتحويل المحافظة الى اقليم من السابق لأوانه حاليا.

وقالت الجبوري في بيان اليوم، انها “لم تطرح ملف اقليم نينوى، وليست ممن يدعون اليه على الاقل في الوقت الحاضر لكونه سابقا لأوانه”.

وطالبت “الحكومة الاتحادية والبرلمان بتوفير الدعم اللازم لخلية الازمة من اجل تطوير الواقع الخدمي والمعيشي لأهالي محافظة نينوى واعادة بناها التحتية بعد الخراب الكبير الذي حل بها جراء الحرب”.

يشار الى ان اللجنة التحضيرية لإقليم نينوى رفعت مؤخرا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مفوضية انتخابات نينوى، بسبب تهرب الاخيرة من تقديم طلب تحويل المحافظة الى اقليم.

وكان مجلس محافظة البصرة العراقية الغنية بالنفط اقصى جنوب العراق، قد صوت مؤخرا بالأغلبية المطلقة على تحويلها إقليماً، داعياً المحافظات الراغبة إلى الالتحاق بالإقليم المزمع. وانطلقت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الغزو الأميركي في 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

وينص الدستور العراقي الدائم على حق “كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه”. وتتم العملية بإحدى طريقتين: “طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم”.