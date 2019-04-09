تحذير من ارتفاع مياه دجلة مجددًا بزيادة إطلاقات سد الموصل

حذر مركز العمليات والبنى التحتية في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، من ارتفاع مناسيب نهر دجلة مجددا، بعد زيادة مديرية الموارد المائية في المحافظة لعدد إطلاقات سد الموصل، فيما دعا الى الابتعاد عن ضفتي النهر، وتجنب استخدام الجسور العائمة.

وقال مدير المركز عبد الخالق الوكاع في بيان، إن “مديرية الموارد المائية في نينوى ستقوم بزيادة إطلاقات سد الموصل الى 3000م/ثا، في الساعة الثانية عشر من اليوم الاثنين”، لافتا الى أن “ذلك سيؤدي الى ارتفاع منسوب نهر دجلة”.

ودعا الوكاع، المواطنين الى “اتخاذ الإجراءات الوقائية والابتعاد عن ضفتي النهر، وتجنب استخدام الجسور العائمة”.

وفي بيان ثان، نشر مركز العمليات والبنى التحتية في نينوى، أرقام هواتف الإسعاف الفوري والدفاع المدني وقيادة العمليات لشرطة نينوى، مؤكدا أنها مفتوحة على مدار الساعة أمام الأهالي للاتصال بشأن الحالات الطارئة.

وكانت مناسيب نهر دجلة قد ارتفعت بشكل كبير، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تدفق السيول وغزارة مياه الامطار، فيما شكلت الجهات المعنية خلايا ازمة لأتخاذ الإجراءات اللازمة.