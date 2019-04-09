تحقيق الكوت : تقنية المعلومات تساهم بالقبض على متهم بقتل أستاذ جامعي

بغداد / إعلام القضاء

صدقت محكمة تحقيق الكوت التابعة لرئاسة استئناف واسط الاتحادية اعترافات متهم بقتل أستاذ جامعي بمساعدة متهمان آخرين .

وأفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى إن “محكمة تحقيق الكوت وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متهم قام بقتل أستاذ جامعي يعمل تدريسي في جامعة نيسان عن طريق تقنية المعلومات وتتبع هاتف المجنى عليه “، لافتا إلى أن ” تم تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف بارتكاب الجريمة لأجل الاستحواذ على مبالغ مالية كانت بحوزة الأستاذ الجامعي “.

وتابع أن “المحكمة دونت أقوال المتهمين وتمت إحالتهم وفق القانون للمحاكم المختصة”.