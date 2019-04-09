تصريح اعلامي لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق.. اكيتو يعود في بغداد

اكيتو يعود في بغداد

اعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي تغيير تسمية (ساحة الاحتفالات) في بغداد ليكون اسمها الجديد (ساحة اكيتو)، اعتبارا من يوم الاثنين ٨ نيسان ٢٠١٩ ، وذلك تيمننا باسم اعرق احتفال لحضارة وادي الرافدين، وهو احتفال رأس السنة البابلية الاشورية الذي يصادف في اليوم الاول من نيسان من كل عام، وذلك منذ ٦٧٦٩ عاما بابليا آشوريا.

وقد بنيت ساحة الاحتفالات الرسمية في بغداد عام ١٩٨٦ في عهد صدام حسين لاقامة الاستعراضات العسكرية لانتصارات زائفة وهمية، يجبر المواطنون ان يجتمعوا فيها وقلوبهم مليئة بالخوف والرعب.

ستحتضن ساحة اكيتو من الان كل ابناء العراق تجمعات المحبة والوئام لتعيد امجاد اعرق حضارتين الا وهما البابلية والاشورية.

تبارك هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق هذه الخطوة الجريئة، التي هي بمثابة نقطة انطلاق لترسيخ مفهوم المحبة والسلام والتآخي في العراق، والحفاظ على المعالم الحضارية بدلا من تهديمها واخفاء معالمها.

ستستبدل ساحة رموز الدكتاتورية والحروب والاجرام بساحة فرح وانطلاقة لبداية كل سنة جديدة.

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

09- 04- 2019