خواطر: كل دول جوار ايران لديها قواعد عسكرية امريكية دائمة ماعدا العراق وروسيا؟!

اكرر كل دول الجوار لديها قواعد عسكرية امريكية دائمة وليس فقط دائمة بل صارلها من 20 سنة فما فوق ؟! ومنه ولذلك فأنا اضحك من استخفاف الايرانيين بعقول العراقيين (استحمار) عندما يطلب الايرانيون من العراقيين اخراج كم جندي امريكي من العراق , مع العلم بان هؤلاء جنود ومستشارين من القوات الخاصة وليس لهم قاعدة ثابته في العراق بل على گولتنا بالعراقي (مهجولين) في كل مكان ؟! هذا التخوف هو كذب ؟! وساثبت لكم كيف هو كذب ؟!واذا كان كذب ؟! فلازم اكو سبب آخر لأوامر ايران لجماعتها بالعراق لاخراج هل كم جندي ومستشار امريكي ؟! بل للطلب السخيف من الحكومة العراقية ؟!.

ايران يحدها من الشمال الغربي تركيا ؟! تركيا دولة في حلف الناتو وهنالك الالاف من الجنود والضباط الامريكان يتناوبون على القواعد العسكرية في تركيا وان كانت لحلف الناتو ؟! وهنالك مراكز تجسس متطورة لحلف الناتو على روسيا في تركيا وبسهوله تستطيع امريكا استغلالها للتجسس على ايران بل والقيام بما تريده امريكا في ايران.

ايران يحدها من الشرق باكستان وافغانستان ؟! طبعا هنالك قواعد امريكية دائمة في افغانستان ومنذ 20 سنة لحرب طالبان والقاعدة ؟! والباكستان معروفة بان تسليحها كله امريكي ويتواجد الامريكان في قواعد عسكرية سرية ومنذ ايام الحرب الباردة في باكستان ؟! ومنه ولذلك فاذا ارادت امريكان فستستعملها وبجدارة في التجسس على ايران او فعل ما تريده في ايران.

ايران يحدها من الجنوب والجنوب الشرقي؟! الخليج ومن حدود بحرية مع الامارات وقطر والبحرين والسعودية والكويت , وكل هذه الدول لديها قواعد امريكية دائمة ؟! بل ان القيادة المركزية الامريكية في قطر ؟! فاذا ارادت امريكا ستستعملها في التجسس على ايران او فعل ما تريده في ايران.

يعني بس من تجي لعدد من الجنود الامريكان والمستشارين العسكريين في العراق ؟! ايران متخوفه خوف شديد منهم ؟! اصلا هاي اكبر كذبه بالتاريخ ؟! هنالك اجنده وسياسة خفية تريد ايران ان تلبسها فقط برأس العراقيين اولاد الخايبة ؟! وهي لوي ذراع امريكا في العراق من اجل الحصول على مكاسب وتنازلات سياسية ؟! وان كان بانسحاب هؤلاء العدد القليل من الجنود والمستشارين الامريكان يعني عودة داعش بثوب جديد ؟! وكما حصل عند انسحاب القوات الامريكية من العراق واحتلال داعش لثلث مساحة العراق ؟!.

هاي مشكلتنا مع السياسيين الجهلة في العراق ؟! يعني عادل عبدالمهدي ما كان يقدر يقول لخامنئي هذا الكلام الذي كتبته في هذه السطور ؟! الا انه جاهل ؟! وفرحانيين العراق يعود الى دوره المهم في المنطقة ؟! اي دور ؟! الاردن ومصر نعطيهم نفط ببلاش ؟! وايران تريد تتجاوز على العقوبات الامريكية عن طريق العراق ؟! وكل هذا ليس من باب المصالح المشتركة بل استغلال وتجاوز على مصلحة العراق الوطنية ؟!.

واختم

غضبت ايران على روسيا لان روسيا كشفت بان ايران كانت قد اعطت روسيا قاعدة عسكرية دائمة في ايران لمساعدة سوريا ؟!

عليهم غفور رحيم ؟! علينا شديد العقاب …

اللهم اشهد اني بلغت

08-04-2019م

مع تحيات المهندس سرمد عقراوي