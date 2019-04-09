دعهم يجربون الإقليم أيضا

بقلم مهدي قاسم

مشكلة الفاشلين و الاتكاليين تكمن في كونهم يبحثون دائما

عن أعذار و تبريرات وذرائع ، حتى يبرروا فشلهم المزمن ، فتجدهم آنذاك يطالبون بشيء قد لا يكون واقعيا في الوقت الحالي بحكم جملة ظروف وأحكام و تعقيدات سياسية ، فيزعمون حينذاك بأنهم لو حصلوا على هذا الشيء لاستطاعوا من خلاله أو بواسطته أن يفعلوا كذا و كذا من معجزات

أرضية من جنة خلد في مناطق أبناء جلدتهم !!..

طيب : دعوهم ليجربوا إقليم البصرة ، ليجعلوا منها إقليما

حتى ولو بحكام فاسدين و أحزاب متنفذة فاسدة و بمواطنين غير مكترثين ، الذين يمضون جل أوقاتهم و أيامهم و أسابيع و شهور سنواتهم بزيارات مكوكية متواصلة و شبه أسبوعية من ضريح ” مقدس ” إلى غيره ، بمناسبة ولادة هذا الإمام أو وفاة ذاك ، و على على مدار السنة ، كلها

تاركين أعمالهم ووظائفهم شاغرة وفارغة تصفر فيها رياح الخماسين .

أن أناسا اتكاليين و غير جديين كهؤلاء ، سوف لا يبنون بلدا

بإرادتهم الحرة ، ولا يعمرون مدينة أو يبلطون شارعا ، لا ، و لا يبنون مدرسة أم مستوصفا أو مختبرا ، أو يستصلحون حقلا زراعيا ولا يأهلون معملا صناعيا و الخ ..

لا شيئا من هذا القبيل قطعا ..

بدليل أنهم طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية لم يفعلوا

أي شيء من هذا القبيل ، بالرغم من وجود حكام محليين هم الذين انتخبوه كممثلي أحزاب في عدة انتخابات متتالية ، حيث زادت الأمور سوءا و تدهورا عاما بعد آخر، بحيث حتى المياه الصالحة للشرب أصبحت ضربا من امنيات ..

فالأمر نفسه سيحدث إذا تحولت البصرة أو غيرها من محافظات

الجنوب إلى إقليم ، فصدقوننا سوف لن تتحسن الأمور، أن لم تزداد سوءا أكثر ، لأنه في حالة الإقليم ، هؤلاء الفاسدون أنفسهم سيحكمون و غير المبالين هم أنفسهم الذين يعيشون فيها ذهابا و إيابا دون أن يعملوا شيئا ،

لذا فدعوهم يعلنوا الإقليم ، بل و حتى الفيدرلة ! .. لماذا

لا ؟..

أنا شخصيا مع إقامة نظام الفيدرلة في العراق ، ليس حبا

به ، لا أبدا ، إنما لسحب أخر ذريعة أو حجة من أيدي هؤلاء الفاشلين و الاتكاليين التبريريين ، ليروا أنفسهم في مرآة فشلهم بكل وضوح ، بعدما يكونوا قد تجردوا من أخر حجة أو تبرير لهم .

فآنذاك لا مفر من أن يقروا بأنهم من فاشلين لا يجيدون

لا إدارة بلد ولا محافظة بل ولا حتى قرية.

لا أقلمة ولا فيدرلة ، ولا أي بطيخ آخر .

فالذي يريد أن يبني و يعمّر و يطور لا يحتاج إلى كل هذه

الأمور ، كل ما عليه أن يشمر عن سواعده و يبدأ فحسب ، فالذي لا يصدقنا ليسأل اليابانيين والكوريين و الصينيين و غيرهم أيضا .