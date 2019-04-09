دعوة عربية لأنهاء الازمة الراهنة في ليبيا والوقوف مع بجانب الدولة الليبية وشعبها

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين التاسع من أبريل 2019 الجاري في العاصمة المصرية القاهرة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي .

بحث الجانبان أخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية وسبل إنهاء الأزمة التي تمر بها ليبيا عبر إتمام وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وجدد أبو الغيط خلال المقابلة التزام الجامعة العربية الكامل بمرافقة الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه أن يفضي إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية ويفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة واتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي؛

كما دعا أبو الغيط إلي تشجيع كافة الأطراف الليبية على ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وتجنب أي تصعيد للموقف في الميدان بما يكفل العودة إلى الحوار للتوصل إلي حل سياسي سلمي لاستكمال المرحلة الانتقالية.

من جانبه عرض المستشار عقيلة صالح مجمل التطورات الأخيرة ورؤيته بشأنها وجدد تقديره العالي لحرص الأمين العام على الوقوف بجانب الدولة الليبية وشعبها وعلى الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.