رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل نقيب المحامين العراقيين

بغداد/إعلام القضاء

أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 9 /4 /2019 نقيب المحامين العراقيين الاستاذ ضياء السعدي.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “القاضي فائق زيدان ونقيب المحامين العراقيين بحثا التعاون بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين بما يحقق المصلحة العامة في كافة المفاصل المشتركة”.

وأضاف البيان أن “الجانبين بحثا معالجة الاشكاليات التي تبرز اثناء العمل في المحاكم ومنها الحكم الصادر مؤخرا بحق المحامي فؤاد احمد فرمان والاطر القانونية لحماية المحامي اثناء ممارسة عمله”.

وتابع أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وعد بمعالجة هذه الاشكاليات وفق القانون”.