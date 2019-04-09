رغد صدام حسين تستذكر الاطاحة بنظام والدها: يومكم قريب

استذكرت رغد صدام حسين، اليوم الثلاثاء الإطاحة بنظام والدها الذي حكم العراق قرابة 35 سنة.

وقال رغد في تدوينة لها، “في مثل هذا اليوم سقطت كل القيم الانسانية والاخلاقية واستبيح البلد من اقصاه الى اقصاه. وترملت النساء وقتل الاطفال والشيوخ وهدمت الجوامع، ودخل مفهوم جديد الى بلدي اسمه ( الطائفية ). ادخله المحتل وكلابه الذين بات يومهم قريبا باذن الله”.

واختتم تدوينتها “لاتحزن ان الله معنا. يرونه بعيدا ونراه قريبا باذنه تعالى. ويامحلى النصر بعون الله”.