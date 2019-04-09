صحة الكرخ / اجراء عملية جراحية نوعية لاستئصال ورم خبيث في الكلية اليمنى لامرأة حامل…

في الشهر الرابع في مستشفى اليرموك التعليمي

تمكن فريق طبي متخصص جراحة بولية في مستشفى اليرموك التعليمي من اجراء عملية نوعية رفع الكلية اليمنى جذريا بسبب وجود ورم خبيث لامرأة حامل في الشهر الرابع و تبلغ من العمر (42) عام

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي اخصائي جراحة بولية الدكتور (علي وفاء الوفي) راجعت المريضة استشارية الجراحة البولية و كانت تعاني من وجود الام و تبول دموي و بعد اجراء الفحوصات السريرية و الرنين و السونار تبين وجود ورم كبير في الكلية اليمنى يبلغ (8 * 6) سم حيث قرر الفريق الطبي اجراء عملية جراحية و بعون الله تكللت العملية بالنجاح حيث تم رفع الكلية اليمنى تدريجيا و المريضة بصحة جيدة و تكون الفريق الطبي من مقيم اقدم جراحة بولية مرحلة رابعة بورد عراقي الدكتور (ايهاب محمود) و مقيم اقدم جراحة بولية مرحلة ثالثة بورد عراقي الدكتور (علي عامر) و مقيم اقدم جراحة بولية مرحلة ثانية بورد عراقي الدكتور (احمد حمزة) و اخصائي التخدير الدكتور (مؤيد حمد) و مساعد جراح (سندس) .

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