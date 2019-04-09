صحة الكرخ / ندوة تثقيفية موسعة خاصة بتحديث سجل الناخبين و توزيع بطاقة الناخب

احمد عبد الصاحب كريم

عقدت في دائرة صحة بغداد الكرخ ندوة تثقيفية موسعة خاصة بتحديث سجل الناخبين و توزيع بطاقة الناخب الالكترونية نضمها مكتب انتخابات بغداد / الكرخ في مركز الدائرة بحضور معاون المدير العام للشؤون الادارية الدكتور (علي البلداوي) و مدير عام مكتب انتخابات بغداد الكرخ و مدراء الاقسام و مجموعة من موظفي الدائرة و الملاكات الفنية لمكتب انتخابات بغداد الكرخ

و رحب معاون المدير العام للشؤون الادارية الدكتور (علي البلداوي) بالوفد الزائر و جميع الحضور لهذه الندوة مبينا ان هذه الندوة التثقيفية الخاصة بتحديث سجل الناخبين للموظفين هي دلالة على مدى التعاون بين دائرة صحة بغداد الكرخ مع مكتب انتخابات بغداد الكرخ من اجل تحديث كافة بيانات موظفي الدائرة و اعداد قاعدة بيانات دقيقة ورصينة

و قام مدير عام مكتب انتخابات بغداد الكرخ الاستاذ (رعد ضياء نعمان) بالقاء محاضرة تحدث فيها عن دور المفوضية في انجاح مشروعها البايومتري الالكتروني و ضرورة مراجعة موظفي دائرة صحة الكرخ و مؤسساتها الصحية مراكز التسجيل وجلب المستمسكات الثبوتية ضمن الرقعة الجغرافية لمناطق سكناهم لغرض تحديث بياناتهم واستلام بطاقة الناخب الانتخابية, وشرح كيفية تسليم البطاقة القديمة واستبدالها بالبطاقة الجديدة التي تحمل بيانات الناخب وصورته وكذلك الدور المهم لشريحة الشباب والطلبة في صنع المستقبل من خلال مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مؤكدا على تهيئة فرق جوالة تقوم بادخال البيانات في مركز الدائرة

و بدوره اوضح مدير اعلام مكتب انتخابات الكرخ الاستاذ (مهند مصطفى عبد الله) على اهمية نشر الثقافة الانتخابية بين جميع الملاكات الطبية و الصحية العاملين في المستشفيات و المؤسسات الصحية لكونهم شريحة مهمة و واسعة و بامكانها نشر الوعي التثقيفي و الصحي للمواطنين بالاضافة لعملها في نشر الثقافة الصحية معبرا عن شكره و تقديره لادارة الدائرة و جميع الحضور في ختام الندوة فتح باب الاسئلة والاستفسارات للحاضرين اللذين تفاعلوا مع الندوة من خلال طرح مجموعة من الاسئلة وتم الاجابة عليها.

اعلام صحة بغداد الكرخ

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