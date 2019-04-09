فرق انقاذ تجلي عوائل تقطن “اكتاف” نهر دجلة قرب العاصمة بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط يوم الاثنين عن اجلاء عوائل قاطنة قرب نهر دجلة في المحافظة تحسبا من حدوث فيضانات.

وذكرت المديرية في بيان اليوم ان مركز الدفاع المدني في قضاء النعمانية وبالاشتراك مع مفرزة زوارق الشرطة النهرية التابعة لقسم شرطة القضاء يجلون عدد من العوائل القاطنين على اكتاف نهر دجلة في القضاء ذاته.

واعلنت الحكومة المحلية بمحافظة واسط يوم السبت عن ارتفاع مناسيب المياه بسدة الكوت الى الحد الاقصى.

وقال رئيس الحكومة المحلية محمد المياحي في تصريح صحفي انه “باشرنا بفتح هور (المصندك) لتصريف مياه نهر دجلة بعد صعود مناسيب المياه في مقدم سدة الكوت للحد الاقصى”.

ووجه رئيس الحكومة “المزارعين والاهالي القاطنين في حوض النهر بمغادرته فوراً”.

واجتاحت سيول قادمة من ايران المحافظات الجنوبية للعراق مما ينذر بحدوث فيضانات.