ليلة بغداد00بغداد ومزاد الأمس!

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بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(2) العراق

انا اكتب، اذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (3)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي بالعجائبِ اسهبُ( بيت الشاهر)

دخلتُ الشعر عالما به، وخرجتُ منه جاهلا به( مقولة الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

الكتابة كرامتي من الله تعالى ، فكيف لااحلق بها ؟ ( مقولة الشاهر)

انا من كنتس، بيد انهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

قوموا 00 فليلتُها عويلْ ضجوا بهاماتِ الصهيلْ!

وتراكضوا لمقامِها

فهي المقامُ إلى الدليلْ!

قالوا: تساقط نبلُها

وهوى الخليل ُ على الخليلْ!

قالوا تهاوى نجمُها

قلتُ استحوا قالٌ وقيلْ!

اللهُ (يابغدادُ) في

مأساتها نشبَ العويلْ!

وقعتْ أسيرةَ غدرِنا

أختٌ تضيعُ بلا كفيلْ!

مغولُ يأسرها فلم

تجني سوى المَ الرحيلْ!

من بعدِها لاتفخروا

وتحملوا المَ الذليلْ

من باع أخته للرذيلْ:

فدأبهُ مثل الرذيلْ!

** **

وللقصيدة مقطع آخر تم حجبه، لغاية في نفس يعقوب ع!