“مترو بغداد” يجد ممولا .. وتكلفته تزيد على 4 مليارات دولار

اعلن مصرف الرافدين يوم الاثنين عن قرب تمويل عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الخدمية كمترو بغداد الذي رصد له مبلغ 5 ترليونات دينار، واحياء عدد من المعامل الرئيسة في عموم البلاد بالتنسيق مع المصارف الحكومية وبرعاية البنك المركزي العراقي.

وقــالــت مــديــرة المــصــرف خــولــة طـالـب الاسدي في تصريح نصحفي اليوم، ان البنك المركزي تبنى مشروعا يقضي بتقديم عـروض من قبل جميع المصارف الحكومية كالرافدين لتمويل مشاريع حيوية ومهمة في بغداد والمـحـافـظـات لاسيما الاستثمارية منها مشروع مترو بغداد وقطارها المعلق واحياء وتطوير معامل الاسمنت والزجاج والبروكيمياويات على ان يقوم كـل مـصـرف بتمويل مـشـروع مـن هــذه المـشـاريـع وبعد انجازها تحال الى احد المستثمرين كفرصة استثمارية

واضافت ان المصرف سيمول مشروع مترو بغداد والقطار المعلق عـن طريق البنك المـركـزي وبعدها تـحـال الــى المستثمرين واعــادة المـبـالـغ بـفـوائـدهـا مؤكدة ان المصرف جاد بتنفيذ هذا المشروع وتم الاتفاق على الشروع به قبل شهر من الان لاسيما ان التكلفة الاولـيـة لانجاز المترو تبلغ 5 ترليونات دينار اضافة الى مشاركته بتنفيذ مشاريع اخرى يقارب عددها العشرين في بغداد والمحافظات.