مجلس كركوك يعود الى الحياة بعد 18 شهرا من التوقف

اعلنت كتلة “التآخي” في مجلس محافظة كركوك يوم الثلاثاء عن الاتفاق على اعادة تفعيل عمل المجلس، وتقديم الخدمات الى السكان.

وعقدت الكتلة الاكبر في مجلس المحافظة مؤتمرا صحفيا اليوم ذكرت فيه انه تم الاتفاق على تفعيل عمل لجان مجلس المحافظة بواقع 3 اعضاء لكل لجنة برئاسة او من دون رئاسة.

واكدت الكتلة على ضرورة المباشرة في المشاريع الخدمية المتوقفة بالاتفاق مع الحكومة المحلية خاصة بعد صرف الحكومة الاتحادية موازنة المحافظة لعام 2019.

وقال رئيس الكتلة محمد العسكري في المؤتمر بالنسبة الى الطلب الحكومة المحلية في ارسال اموال البترودولار قرر المجلس اجراء دراسة تفصيلية ومن بعدها الرد على الطلب.

واعلن العسكري عن عقد جلسة مكتملة النصاب تم فيها مناقشة الاوضاع في المحافظة وذلك برئاسة العضو الاكبر سنا، مشيرا الى ان بعد اسبوعين سيتم عقد جلسة اخرى.

وكان مجلس محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد قد تعطل بعد فرض القوات الامنية السيرة على المحافظة في 16 اكتوبر بعام 2017.