محافظة تتوقع حصاد اكثر من 300 الف طن من الحنطة ميكانيكياً

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، يوم الاثنين، عن المباشرة بعمليات الحصاد الميكانيكي لمحصول الحنطة لاكثر من 400 الف دونم، متوقعا ان تبلغ كمية الحنطة المسوق اكثر من 300 الف طن مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال يحيى الناصري في بيان ان “عمليات الحصاد الميكانيكي لمحصول الحنطة انطلقت اليوم في ثلاثة مناطق هي الناصرية وسوق الشيوخ والبطحاء بشكل اولي وبمشاركة 125 حاصدة على ان يتم توسيع عملية الحصاد خلال الايام المقبلة تباعا”.

واضاف ان “المساحات المشمولة بعملية الحصاد ضمن الخطة الزراعية المقررة تبلغ 152 الف دونم والمساحات المتجاوزة تبلغ 285 الف دونم في ظل توقعات بتسويق 300 الف طن خلال هذا الموسم مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين نوعية مادة الطحين الموزعه للمواطنين”.

واشار الناصري ان “الحكومة المحلية حددت اربعة مواقع لاستلام محصولي الحنطة والشعير للموسم الشتوي، وهي سايلو الناصرية والرفاعي بالإضافة إلى موقعين آخرين كساحات خزنية في ناحية الفضلية وقضاء الرفاعي”.