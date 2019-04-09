محكمة تحقيق الكوت تصدق أقوال داعشي سوداني الجنسية

بغداد / اعلام القضاء

دونت محكمة تحقيق الكوت التابعة لرئاسة استئناف واسط اعترافات متهم يحمل الجنسية السودانية يعمل بصفة قيادي ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي .

وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى إن ” تم القبض على المتهم في مدينة الكوت حيث أثبتت التحقيقات انه مشارك في العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية في قضاء بيجي لمحافظة صلاح الدين .

وتابع أن “المحكمة صدقت أقوال المتهم وإحالته وفق القانون للمحاكم المختصة”.

يذكر إن ” المتهم سوداني الجنسية من القياديين في تنظيم داعش الإرهابي وقد كان مختبئ طيلة السنتين الماضية في محافظة واسط مدينة الكوت لغاية إلقاء القبض عليه “.