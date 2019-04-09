مسؤول: الحشد الشعبي يمنع الجيش العراقي من اخراج حزب العمال من سنجار

قال ويس نواف، رئيس مجلس قضاء سنجار بمحافظة نينوى الإثنين، إن الحشد الشعبي “منع” جيش البلاد من إخراج منظمة “بي كا كا” من القضاء.

وفي تصريح للأناضول، أوضح نواف أنّ “الجيش العراقي عمل، في الفترة الماضية، على إخراج منظمة بي كا كا ومشتقاتها من سنجار، لكن قوات الحشد الشعبي تعمل على منع ذلك”.

وحذّر من أن “بي كا كا وسّع نفوذه في المنطقة؛ جراء عدم اتخاذ أي خطوات لإخراجه من القضاء”.

ووفق نواف، فإن “بي كا كا تعمل على ضم شباب سنجار إلى صفوفها”، مشيرا استنادا إلى أرقام رسمية، إلى وجود “ثلاثة آلاف من الشباب الإيزيدي انضموا للمنظمة تحت تهديد السلاح، كما جرى اعتقال حوالي 100 شخص، فيما قتل البعض في سوريا” دون تحديد عدد القتلى.

ولم يتبين الحصول على الفور موقف قوات الحشد الشعبي مما ما ورد على لسان المسؤول العراقي.

وتتواجد ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى عدة قوات؛ وهي الجيش العراقي، والحشد الشعبي، وقوات البيشمركة، إضافة إلى مقاتلي “بي كا كا” التي تصنفها تركيا بالإرهابية.

ووجدت منظمة “بي كا كا” موطئ قدم في سنجار غربي نينوى، خلال الفوضى التي رافقت اجتياح تنظيم “داعش” للقضاء صيف 2014.