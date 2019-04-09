مسؤول كوردي يكشف عن عودة داعش وفرض أتاوات

اعلن مسؤول الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء مخمور، ان تهديدات تنظيم داعش مازالت مستمرة في حدود القرى الكوردية بالقضاء، لافتا الى ان القوات الامنية العراقية لا تقوم بحماية اهالي المنطقة.

وقال مسؤول الفرع 23 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مخمور، كرمانج عبدالله في تصريح صحفي، ان تحركات داعش في حدود القضاء ازدادت بشكل ملحوظ، لافتا الى انهم يدخلون الى القرى الكوردية في حدود ناحية قراج ويفرضون الاتاوات عليهم.

وشدد عبدالله على ان الجيش العراقي لا يملك امكانية حماية اهالي المنطقة ولا يستطيع الحفاظ على ارواح وممتلكات الناس من تهديدات داعش بشكل كامل.

واضاف عبدالله ان 15 قرية كوردية في حدود ناحية القراج تعاني من خطر الهجرة الجماعية، وقد خلت احدى القرى فعلا من سكانها، مبينا ان اهالي القرى الـ14 الباقية يقولون انه اذا لم تتم حمايتهم سيقومون باخلاء قراهم لانهم لا يستطيعون الصمود امام تهديدات داعش اكثر من ذلك.

ويأتي هذا بعد تصريحات سابقة حول عودة ظهور داعش في حدود مخمور بسبب الفراغ الامني التي تسبب به دخول الجيش العراقي والحشد الشعبي وتولي المسؤولية الامنية فيها.