مسرور بارزاني: التقارب والتعايش مفتاح ازدهار العراق وتطوّره

أكد مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور بارزاني أن التعايش والتقارب بين الكرد والعرب هو المفتاح الى ازدهار العراق وتطوره.

وجاءت تعليقات بارزاني، خلال استقباله وفداً من الأكاديميين والمثقفين برئاسة رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم في أربيل .وتأتي زيارة الوفد الثقافي على هامش مشاركتهم في الدورة 14 من معرض أربيل الدولي للكتاب المقام حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الأصيلة بين الكرد والعرب ودور المثقفين في نشر وتعميق ثقافة التعايش وتقبل الآخر بين القوميات والشعوب في المنطقة كافة.

ودعا بارزاني المثقفين الى أن تكون أقلامهم وأفكارهم جسراً يمتد بين الشعوب وأن يمارسوا دورهم في تقريب الكرد والعرب من بعضهم وأن يسهموا في حل جميع المشاكل بين الجانبين. وذكر بارزاني بمآثر جده الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى بارزاني الذي أكد دوما خلال نضاله السياسي والعسكري على ضرورة استمرار الإخاء بين العرب والكرد.

وأكد مسرور بارزاني أن ازدهار العراق وتنميته مرتبط بتعزيز حالة التعايش والتقارب. وأشار بارزاني الى أن الكردستانيين حافظوا دوما على ثقافة التعايش مع الآخر وتقبله. ودعا بارزاني المثقفين الى أن يكونوا سفراء سلام ودعاة لنشر المحبة والتعايش بين الشعوب، لافتا الى أن هذه الثقافة من شأنها أن تزيد من عظمة الدول وازدهارها.

وأكد بارزاني أن هناك ثغرات في كيفية إدارة العراق، مؤكدا أن العراق بلد غني إلا أن المشاكل تنبع من كيفية إدارته.

وقال بارزاني ان “الكرد والعرب حاربوا الدكتاتورية معاً، وإنّ تحسين الحياة المعيشية للناس سيسهم في زيادة الاستقرار وتنمية العراق بشكل أفضل”. بدوره أكد الوفد أن “إقليم كردستان بات نموذجاً للتطور والتقدم والازدهار”.