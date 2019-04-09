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وزارة الهجرة ترسل تسعة آلاف حصة إغاثية إلى النازحين في ميسان

أرسلت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم (9000) حصة من المساعدات الإغاثية العاجلة للعوائل النازحة والمتضررة جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت محافظة ميسان .

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوزارة نظام علي كاكا إن ” الوزارة أرسلت (9000) حصة من المساعدات الإغاثية العاجلة لتوزيعها بين الأسر النازحة اثر السيول والفيضانات التي ضربت المحافظة ” ، مبينا ان المساعدات تضمنت سلات غذائية وسلات صحية ومواد عينية ، مضيفا أن عملية توزيع المساعدات ستكون مستمرة لحين انتهاء الأزمة .

وأشار كاكا الى ان معاناة العوائل الميسانية تفاقمت مع موجات السيول والفيضانات فضلا عن موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الماضية في معظم أرجاء البلاد .

قسم الأعلام

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