وزير الإعمار والإسكان يثمن جهود هيئة إستثمار بغداد لدورها في الإعمار والبناء

ثمن معالي وزير الإعمار والإسكان السيد بنكين ريكاني جهود هيئة إستثمار بغداد التي تبذلها في الإعمار والبناء خلال زيارة معاليه الى أحد مشاريع هيئة إستثمار بغداد وهو مشروع بوابة العراق السكني الذي تنفذه شركة بوابة بغداد للإستثمارات العقارية وترعاه هيئة إستثمار بغداد متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي .

واطلع السيد الوزير على مراحل تقدم سير العمل في المشروع الذي تتصاعد نسب الإنجاز فيه بشكل ملحوظ هذا وكان للدعم اللامحدود والمتواصل لهيئة إستثمار بغداد الأثر الكبير في دفع وتيرة العمل في المشروع حيث يعد الإستثمار في القطاع السكني من أهم القطاعات التي تسعى الهيئة لدعمها للمستثمرين ومشاريعهم السكنية من أجل خلق بيئة مثالية للإستثمار وتعزيز إسهامات القطاع الخاص .

يذكر إن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب العاصمة بغداد في مطار المثنى أمام منتزه الزوراء ويعد من المشاريع الإستثمارية السكنية المتكاملة حيث يتألف من ( 49) بناية سكنية إضافة الى عدة فعاليات خدمية حيث يضم مدرسة دولية ومستشفى تخصصي ومركز تجاري ونادي صحي ومنظومة غاز مركزي وكهرباء على مدار 24 ساعة ونظام أمن ومراقبة ومواقف للسيارات وملاعب رياضية .

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