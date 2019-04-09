وزير الصناعة والمعادن يترأس اجتماعا لمناقشة الحلول الخاصة بتلكؤ عمل المشاريع الصناعية

ترأس وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2019/4/9 اجتماعا للجنة المكلفة بمناقشة الحلول الخاصة بتلكؤ عمل المشاريع الصناعية المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الصغيرة والمشكلة بموجب الامر الديواني رقم ( 65 ) الصادر عن مكتب رئيس الوزراء برئاسته وعضوية وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال ووكيل وزارة العدل ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة في مجلس القضاء الاعلى السيد رحيم عبد حسن ومدير قسم التشريع في الامانة العامة لمجلس الوزراء جاسم ابراهيم عدوان وممثل البنك المركزي ومدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية سلام سعيد احمد ومدير عام المصرف الصناعي السيد بلال صباح ورئيس اتحاد الصناعات العراقي السيد علي صبيح الساعدي ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السيد ستار دنبوس براك .

وقد تناول الاجتماع مناقشة اهمية دعم القطاع الصناعي الخاص من خلال ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه عمل المشاريع الصناعية المجازة من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الصغيرة الاخرى والبالغ عددها الاجمالي ( 26754) مشروع منها ( 20406) مشروع كاملة التأسيس و( 6348) مشروع تحت التأسيس موزعة على مختلف القطاعات الصناعية الانشائية منها والغذائية والكيمياوية والمعدنية والنسيجية وفي كافة محافظات العراق كما وتطرق الاجتماع الى اسباب توقف عدد كبير من المشاريع الصناعية اذ ان ما نسبته من 20الى 25% فقط من المشاريع الصناعية كاملة التأسيس والبالغ عددها ( 20406) تعمل فيما توقف المتبقي منها بسبب قدم الخطوط الانتاجية والكلف العالية للأنتاج وعدم توفر القروض لاستمرارها .

وجرى خلال الاجتماع استعراض العوامل المؤثرة على القطاع الصناعي الخاص والتي منها انفتاح السوق المحلي على المستورد الاجنبي وبدون ضوابط واغراق السوق وعدم وضوح المنهاج الاستيرادي الصادر من وزارة التجارة وتفعيل صندوق دعم التصدير وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية وتفعيل دوائر ومختبرات التقييس والسيطرة النوعية وتفعيل الصناعات المعتمدة على المواد الاولية المحلية وكذلك المنتجات الزراعية الداخلة بالصناعة وتشجيع الصناعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة .

وقد تمخض عن الاجتماع عدد من التوصيات التي من شأنها ان تسهم في تقديم الدعم والاسناد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منح المشاريع الصناعية قروض ميسرة بفوائد قليلة واعفاء المشاريع الصناعية الراغبة بتطوير خطوطها الانتاجية من الضرائب والرسوم ولمدة خمس سنوات وتخفيض اسعار الوقود المستخدم للمولدات والافران والطاقة الكهربائية ووضع سياسة استيرادية وفق حاجة المجتمع للسلع المستوردة وبما لا يشكل ضررا على السلع المنتجة واصدار قوانين جديدة تلبي حاجة القطاع الصناعي في البلد مثل تشريع قانون الاستثمار الصناعي بدل عن قانون (20) وقانون المدن الصناعية وغيرها من القوانين ذات العلاقة وغيرها من التوصيات وقد اتفق المجتمعون على عقد اجتماع لاحق خلال الشهر الحالي للتوصل الى قرارات حاسمة لمعالجة هذا الموضوع .