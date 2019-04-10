استقبال وفد صناعي ودعم مطالبه المشروعة

استقبل سكرتير الحزب الشيوعي العراقي والنائب عن تحالف سائرون الرفيق رائد فهمي مؤخراً، وفدا من الصناعيين واصحاب معامل القطاع الخاص لإنتاج الاواني المنزلية “الالمنيوم”.

وعرض الوفد خلال اللقاء المشاكل التي تواجه عملهم بسبب انعدام الدعم الحكومي وفتح باب الاستيراد مما ادى الى اغلاق الكثير من المعامل التي يعمل فيها 50 شخص كمعدل للمعمل الواحد.

وطالب الوفد برفع سعر التعرفة الكمركية، مع توفير الوقود اللازم لتشغيل المعامل والتشديد على ضوابط الاستيراد ومكافحة الفساد، مؤكدين انه بالإمكان ان تسد معاملهم حاجة السوق الفعلية، بأسعار مناسبة للمستهلك.

وأبدى النائب رائد فهمي دعمه لطروحات الصناعيين، مبيناً أهمية دعم المنتوج المحلي ووضع ضوابط للاستيراد، تؤمن حماية المنتجات الوطنية.

وشدد على اهمية وضع القطاع الصناعي في دائرة اهتمام الدولة مما يسهم في معالجة البطالة، مؤكداً وقوف كتلة سائرون مع القوانين التي تسهم في رفع مستوى الصناعة الوطنية.