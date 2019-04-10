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الارهاب و انواعه

احمد كاظم

انواع الارهاب:

اولا: الارهاب العسكري لاحتلال الدول الاخرى و تدميرها و قتل اهلها بمبررات كاذبة كالتي ابتدعها الشريران المقبور بوش الاب و بوش الابن لاحتلال العراق و دول اخرى.

من اغراض الاحتلال العسكري:

واحد: تدريب القوات العسكرية بأنواعها خاصة الطيران الحربي.

اثنان: تجربة الاسلحة الحديثة لمعرفة قدراتها على القتل و التدمير.

ثلاثة: السيطرة على الموارد الطبيعية اهمها النفط و المعادن.

ثانيا: الارهابي الاقتصادي لمنع الاستيراد و التصدير و الغرض منه اشاعة الفقر و الامراض و الجوع و هذا ما تفعله امريكا ضد ايران و اليمن وفنزويلا و كوبا وغيرها من الدول.

ثالثا: الارهاب العنصري ليستعبد (الجنس الابيض) الجنس الاسمر و الاسود و الاصفر و هذا ما تفعله امريكا في الشرق الاوسط و امريكا الوسطى و الجنوبية و في اسيا و افريقيا.

رابعا: الارهاب الدعائي بتصنيف الدول و المنظمات و الاشخاص على انها ارهابية و ارغام الدول الأخرى على تطبيق هذا التصنيف.

هذا ما تفعله امريكا ضد ايران و فنزويلا و كوبا و المنظمات التي تقاوم الارهاب الامريكي و الاسرائيلي و الخليجي الوهابي كحزب الله و الحوثيين و الحشد الشعبي.

مفارقة: امريكا طلبت من السعودية تجنيد المنظمات الارهابية مثل القاعدة و طالبان و داعش لتنفيذ اجنداتها الارهابية كما اعترف الامير البعير بن سلمان بينما هي تصنف المنظمات التي تقاوم الارهاب ارهابية.

مفارقة اخرى: امريكا تقود الارهاب الخليجي الوهابي بالقنابل العنقودية المحرمة في اليمن ما ادى الى الجوع و العطش و تفشي الامراض بينما

هي تغضب على ايران لأنها تزود الحوثيين بالأسلحة الخفيفة للدفاع عن انفسهم.

ختاما: الارهاب الامريكي بأنواعه التي ذكرت شمل كل دول العالم بضمنها الاوربية حليفة امريكا بينما دول الخليج الوهابي الارهابية شملها ارهاب الابتزاز المالي.

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