الحزب الشيوعي العراقي يبدي موقفا من اقليم البصرة

عبر الحزب الشيوعي العراقي يوم الثلاثاء عن رفضه لتحويل محافظة البصرة الغنية بالنفط والغاز الى اقليم.

وقال سكرتير الحزب رائد فهمي خلال اجتماع جمع قوى التيار المدني العراقي قبل ظهر اليوم في بغداد ان “قضية المطالبات الحالية بتشكيل اقليم البصرة غير مناسبة من حيث التوقيت”.

وعد تلك المطالبات “مشروعا اقليميا لخلق الفوضى السياسية بهدف تقسيم البلاد في المستقبل”.

وتقرر في الاجتماع ان يعقد المؤتمر العام لتحالف قوى التيار المدني بتاريخ 21 من الشهر الجاري في احد فنادق العاصمة بغداد بحضور اكثر من 500 شخصية سياسية واكاديمية واجتماعية يمثلون غالبية قوى التيار المدني.

وكان مجلس محافظة البصرة العراقية الغنية بالنفط اقصى جنوب العراق، قد صوت مؤخرا بالأغلبية المطلقة على تحويلها إقليماً، داعياً المحافظات الراغبة إلى الالتحاق بالإقليم المزمع. وانطلقت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الغزو الأميركي في 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

وينص الدستور العراقي الدائم على حق “كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه”. وتتم العملية بإحدى طريقتين: “طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم”.