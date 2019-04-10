Posted on by

السودان.. المؤتمر الوطني يعرب عن القلق من آثار الاحتجاجات

أبدى المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان قلقة من آثار الاحتجاجات وما ترتب عليها مما سماه سلب ونهب للمواطنين وغلق للطرق وإعاقة حركة المواطنين.

من جانبه، كشف الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية عن تعرض عدد من المواطنين لحوادث سلب ونهب في بعض الطرقات والأسواق بمناطق متفرقة من العاصمة.

كما تعرضت العديد من الممتلكات العامة والخاصة للنهب والحرق شملت الأسواق ومقار إدارية وشرطية، حيث قامت مجموعات منفلتة استغلت الوضع الراهن الذى تمر به البلاد في الأيام الفائتة.

وأكد المتحدث الأمني بتعزيز الشرطة لتواجدها في كل الأماكن المحتمل استهدافها إيفاء بواجبها تجاه المواطنين والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم.

وقال في تصريح صحفي إن الشرطة تهيب بالمواطنين التعاون معها بالإبلاغ ومنع إشعال الحرائق وقفل الطرق الأمر الذى يؤثر على حركة المواطنين وتلوث البيئة ويهدد السلامة العامة ويعيق حركة السير من ناحية عامة وحركة دوريات الشرطة بما فيها دوريات النجدة عند تلقيها بلاغات ذات صلة بالجانب الجنائي أو الإنساني.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close