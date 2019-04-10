العاصمة بغداد تخصص 40 الف دونم لتوزيعها على السكان

اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري يوم الثلاثاء تخصيص مساحة ٤٠ الف دونم في قضاء النهروان, بالقرب من مدينة بسماية لتقسيم اراضيها وتوزيعها على المواطنين.

وقال الجزائري خلال مشاركته باجتماع مجلس الاسكان الوطني, إن “الحكومة المحلية بدأت اجراءاتها بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٧٠ لعام ٢٠١٩، والذي ينص على تخصيص اراض سكنية وتوزيعها على المستحقين”.

وأكد محافظ بغداد “شمول جميع شرائح المجتمع بتوزيع الاراضي، بضمنهم ذوي الشهداء وموظفي المحافظة، حسب الضوابط الواردة في قرار المجلس”.

واشار الجزائري الى ان “توزيع الاراضي سيهتم بالتصميم الأساسي لبغداد والتخطيط الحضاري والإنمائي الشامل”.

ولفت محافظ بغداد الى “توفير الأراضي والمجمعات واطئة الكلفة لذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة وتوفير الخدمات والتخصيصات لها قبل إنشاء اي مشروع أو توزيع الأراضي”، مشددا على “ضرورة تعاون الوزارات الأخرى بانهاء الموافقات للبدء بالمجمعات وتشجيع الاستثمار”.

ويعيش السكان في العاصمة العراقية بغداد ازمة سكنية خانقة لشبه انعدام المشاريع السكنية بسبب تراجع الامن فيها طيلة الاعوام السابقة التي تلت سقوط النظام السابق اضافة الى تفشي الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة والبيروقراطية مما ادى الى عزوف شركات الاستثمار في الاقبال على العمل بالعاصمة.