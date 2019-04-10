العثور على حطام طائرة يابانية في المحيط الهادي

قالت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام مقاتلة يابانية من طراز إف-35 تحطمت في المحيط الهادي بالقرب من شمال البلاد مضيفة أن الجهود مستمرة للعثور على الطيار المفقود.

وقال مسؤول دفاعي إن الطائرة، التي يقل عمرها عن عام، كانت أول طائرة من طراز إف-35 يتم تجميعها في اليابان وحلقت لمدة 28 دقيقة فقط، أمس الثلاثاء، قبل أن يُفقد الاتصال بها. وأضاف أن الطائرة سجلت ما مجموعه 280 ساعة في الهواء منذ أول رحلة لها.

وهذه هي الطائرة الثانية فقط من طراز إف-35 التي تتحطم خلال العقدين الماضيين وهو ما قد يثير قلقاً من امتلاكها لمحرك واحد فقط.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تتنافس فيه شركة لوكهيد مارتن المصنعة لطائرات إف-35 للفوز بطلبيات شراء في فنلندا وسويسرا مع طائرة يوروفايتر تايفون ذات المحركين والطائرة إف-إيه-18إي-إف التي تصنعها شركة بوينج. وقالت القوات الجوية اليابانية إن الطائرة المتطورة ذات المقعد الواحد كانت تحلق في طقس جيد على بعد حوالي 135 كيلومترا شرقي قاعدة ميساوا الجوية في مقاطعة أوموري في حوالي الساعة 7.27 مساء بالتوقيت المحلي (1027 بتوقيت جرينتش)، أمس الثلاثاء، عندما اختفت من على شاشة الرادار.

وقال متحدث باسمها “انتشلنا الحطام ووجدنا أنه من طراز إف-35″، مضيفا أن قائد الطائرة لا يزال مفقوداً.

وتشارك ثماني سفن وسبع طائرات، بما في ذلك طائرة دورية بحرية أميركية من طراز بي-8 أوريون، في جهود البحث والإنقاذ.

وقال وزير الدفاع تاكيشي إيوايا للصحفيين إن الطائرة كانت في مقدمة مجموعة تتألف من أربع طائرات كانت تقوم بمناورات عندما أرسلت إشارة “الخروج من التدريب” قبل أن تختفي من على شاشة الرادار.

وأضاف إيوايا “سنحتاج إلى التعاون مع القوات الأميركية وأعتقد أنه يجري اتخاذ ترتيبات لهذا الغرض”، مضيفاً أن الأولوية هي تحديد سبب الحادث.

ومن ناحية أخرى قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن الوزارة على اتصال وثيق مع مسؤولين أميركيين لمراجعة وضع 17 مقاتلة من طراز إف-35بي تملكها بعد تحطم المقاتلة اليابانية.