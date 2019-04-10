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القبض على عصابة تروج لعملة مزيفة فئة 25 الف دينار باسواق بغداد

أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء عن القاء القبض على عصابة تروج لعملة مزيفة فئة 25 الف دينار عراقي في اسواق العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم، ان مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبعملية نوعية القت القبض على متهمين اثنين يقومان بتصريف مبالغ مالية مزورة فئة (25) الف دينار على الباعة المتجولين و المحلات التجارية شمالي العاصمة بغداد وبالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزتهم مبالغ مزيفة مقدارها 16250000 دينار.

واضاف انه تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وإحالته المتهمين للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية.

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