المالكي يدعو لعدم تكرار تهميش واقصاء الكورد في العراق وخاصة الفيليين

شدد الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي يوم الثلاثاء على ضرورة عدم شعور الكورد في اقليم كوردستان وخاصة شريحة الكورد الفيليين بالإقصاء والتهميش في البلاد.

وقال المالكي في كلمة له اليوم خلال حفل تأبيني لمؤسس حزب الدعوة اية الله محمد باقر الصدر، “نريد بناء الدولة على اساس القانون والدستور لأننا لا يمكننا العيش ان لم نحتكم الى الدستور والى المؤسسات التي تعطي وتنتج لنا مثل هذه القوانين”، مؤكدا ان “بناء الدولة لا يمكن ان يتم الا بالدستور والقانون”.

واضاف المالكي ان “هناك دعوات للخروج على الدستور، ورغم انه لا يحتوي كل ما نتمناه ولكن اذا اردنا التغيير فيجب ان يتم ذلك وفق الاسس الديمقراطية وليس على اساس التمرد على الدستور كما يدعو له البعض”.

وتابع المالكي بالقول “كما لا يمكن ان يشعر مكون او شريحة بالإقصاء والتهميش كما شعر اخواننا الكورد في كوردستان او الكورد الفيليون ولابد ان يشعر الجميع بالمساواة ولا يمكن ان نحقق المجتمع المتماسك الا بإرضاء جميع المكونات التي تمثل باقة ورد اسمها العراق”.